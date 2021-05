Znáte jackfruit? Ovoce s osvěžující chutí, které roste na chlebovníku? Nebo sladkou čerimoju? Méně známé tropické ovoce, ale také koření nebo ořechy původem z dalekých zemí si mohli lidé v Žatci ve čtvrtek 27. května na tamním náměstí Svobody zakoupit na premiérových Afrických trzích.

Africké trhy v Žatci. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

"Vyzkouším, jak to chutná, nikdy jsem to neměla. Prý je to dobré, sladké," usmívala se po nákupu čerimoji Eva Stachová. "Červené banány se moc u nás nekoupí, chutnají mi, tak si vezmu," měla také Miroslava Jablonská radost z trhů s exotickým ovocem v centru města.