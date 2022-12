V Lišanech se zvažovala výstavba bioplynky před více než deseti lety, tehdy se posuzoval vliv záměru na životní prostředí. Podle příslušné dokumentace by elektrický výkon stanice měl být 1,2 MW, tepelný o něco nižší. Vyrobená elektrická energie má být dodávána do distribuční sítě, teplem chce společnost vytápět haly pro chov prasat, zejména odchovny selat a porodny. Snížila by se tak spotřeba zemního plynu v kotelně v areálu. Pokud nějaké teplo zbude, využívat by ho mohla obec.

Bude levnější teplo?

„Samozřejmě bychom uvítali, kdybychom nějaký prospěch z bioplynové stanice měli, ať už třeba ve formě levnější elektrické energie nebo tepla. Ale je to zatím ve fázi záměru, uvidíme,“ sdělil starosta Lišan Miroslav Lešák.

Přebytečné teplo by podle něj mohla využívat například bytovka, která stojí relativně blízko prasečáku. Nyní je vytápěna uhlím. „Zpracování prasečí kejdy v bioplynové stanici by bylo také přínosné, zredukovala by se nákladní doprava. Auta nyní vyvážejí kejdu do polí v okolí,“ dodal s tím, že o bioplynové stanici se hovoří řadu let. „Se zástupci prasečáku, se kterým máme dobrou spolupráci, jsme se o ni bavili, ke konkrétnostem jsme se ale zatím nedostali,“ řekl.

Bioplynové stanice patří mezi obnovitelné zdroje energie, zpracovávají materiály organického původu procesem v uzavřených reaktorech bez přístupu vzduchu. Výsledkem je bioplyn, který se nejčastěji využívá k výrobě elektřiny a tepla. Na Žatecku stojí bioplynová stanice například ve Výškově, zpracovává zemědělské a další odpady organického původu. Ačkoliv se uvažovalo o dodávkách tepla do obce, z plánů před lety sešlo. „Z bioplynové stanice z tohohle pohledu žádný užitek nemáme,“ potvrdil starosta Výškova Martin Vápeník.

Na farmě v Lišanech společnosti Animo, která spadá do koncernu Agrofert, pracuje přibližně 70 zaměstnanců. Chovají tam zhruba dva tisíce prasnic základního stáda, nachází se tam i předvýkrm tisíců selat a výkrm tisíců prasat. Jde o jednu z největších prasečích farem v České republice. Animo má své provozy také třeba ve Vroutku na Podbořansku nebo Nemilkově na Mostecku.