„Zastavíme rypadlo, ty vole asi jo. Nás se ptali, jestli nás to baví. Tak koukej na ty davy, Ty vole asi jo!“ Skandování, pochod bubeníků a řehtačky provázely v sobotu 5. září ráno pochod ekologických aktivistů. Ti se vydali z Okořína do Strupčic na Chomutovsku až k hraničnímu pásmu lomu Vršany.

Pochod byl jednou z událostí akčního víkendu Konec uhlí # TEĎ organizovaný hnutím Limity jsme my a dalšími třinácti organizacemi. Kromě Greenpeace, Hnutí Duha a dalších ekologů se k akcím připojila i některá levicová hnutí, například Antifa. Průvod čítal několik stovek lidí z různých koutů republiky i Evropy. „Já nepocházím ze země, kde by se uhlí těžilo. Nicméně, těžba je problém bez ohledu na hranice, negativně ovlivňuje život všude. To je důvod, proč tu jsem,“ vysvětlil důvod své účasti mladý Holanďan.

Místních obyvatel by ale v průvodu šlo napočítat na prstech jedné ruky. Ve Strupčicích nad počínáním aktivistů spíše kroutili hlavou. „Co budou bez toho uhlí dělat, čím si nabijí mobily, počítače? A co budou dělat s námi, kteří tam pracujeme?“ ptal se jeden z přihlížejících padesátníků.

Akce aktivistů měla na některých místech poklidný průběh, jinde se neobešla bez zásahu policie. Už brzy v sobotu 5. září ráno obsadila čtveřice žen z autonomní skupiny Vzpoura Koťátek rypadlo. To bylo v chodu a těžební společnost Sev.en Energy musela provoz zastavit. „Škodu budeme důsledně vymáhat,“ reagovala mluvčí společnosti Eva Maříková. Aktivistky důvod své činnosti vysvětlily na sociálních sítích: „Jsme odhodlaná koťátka a vyrážíme bojovat s lhostejností. Bouříme se proti mocenskému systému a tuto přímou akci vidíme jako jedinou možnost, jak svou vzpouru vyjádřit, jak se zasadit o lepší svět.“ Rypadlo ženy opustily v sobotu po 21. hodině.

Krátce po 11. hodině do lomu Vršany vtrhla i stovka dalších aktivistů. Postupně se zastavila další dvě rypadla. Policie 105 z nich zajistila. „Proběhla legitimace osob, dále policisté na místě dohlíželi na bezpečnost situace, existuje velké bezpečnostní riziko,“ upřesnila mluvčí krajské policie Jana Slámová. Zatčen nebyl nikdo, aktivisté lom upustili před 18. hodinou.

Součástí organizovaných akcí byla i polední demonstrace před elektrárnou Počerady. Nesla se v přátelském duchu. Zahájila ji pantomima a alegorie na přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné zdroje energie. Úvod shromáždění se konal pod taktovkou zástupce organizace Fridays for future Petra Doubravského. Uskupení má čtyři požadavky zahrnující například co nejrychlejší konec spalování uhlí, které adresuje české vládě. „Naše vláda kašle na naši budoucnost,“ řekl mimo jiné v projevu, za což ho přítomní ocenili potleskem.

Jiří Jeřábek z Greenpeace zase připomněl odpovědnost, kterou dle jeho názoru republika má. „Řadíme se k zemím, které mají největší historickou odpovědnost za spalování uhlí. Musíme jednat,“ sdělil demonstrantům. Akce se účastnil například i kandidát na senátora Daniel Pitek, který jakožto zemědělec a myslivec s obavou pozoruje dopady klimatických změn na krajinu v regionu.

Na místě bylo přítomno několik desítek policistů, oplocený areál elektrárny strážili i hasičské jednotky a zástupci bezpečnostních agentur. K žádnému narušení pořádku nebo střetu s demonstranty ale nedošlo, po ukončení projevů se demonstranti vydali na poklidný pochod na zastávku a akce skončila.