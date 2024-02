Titul Alej roku 2023 Ústeckého kraje vyhrálo Lipové stromořadí v Jeronýmově ulici v Lounech. Plní významnou mikroklimatickou funkci a zpříjemňuje bydlení. Lidé mu v anketě dali celkem 376 hlasů, paradoxně mu hrozí ale kácení.

Stromořadí v Jeronýmově ulici v Lounech má padnout kvůli kanalizaci a vodovodu. | Video: Deník/Petr Kinšt

Stromořadí v Jeronýmově ulici v Lounech tvoří čtyřicítka lip. „Jsou umístěny v zeleném pásu uprostřed ulice. Jejich košaté koruny zajišťují v létě příjemný stín, díky nim je v ulici mnohem příjemnější klima než v okolních ulicích, kde vzrostlé stromy nejsou. Ulice je v širším centru města, koruny stromů jsou cílem a domovem různých druhů ptactva a hmyzu, což je v této oblasti vzácností. V současné době je alej v ohrožení z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Nicméně obyvatelé ulice dělají maximum pro její záchranu,“ uvedla Petra Jakešová, která stromořadí do soutěže nominovala.

Jaký bude další osud lip v ulici, je nejasné. Severočeská vodárenská společnost (SVS) v ní chystá rekonstrukci vodovodu a kanalizace, plánovala kácení stromů s tím, že posun potrubí do nové trasy není možný. „A to vzhledem k finanční a technické náročnosti, jelikož kanalizační přípojky vedou od hlavního řadu k nemovitostem pod zmíněnou alejí stromů, tudíž by hrozilo porušení kořenového systému stromů. Dalším důvodem proti posunutí kanalizace je fakt, že v ulicích Husova a Hrnčířská je připraveno nové napojení kanalizační stoky na stoku z Jeronýmovy ulice, toto napojení není možné nikterak měnit,“ vysvětlil před časem mluvčí SVS Mario Böhme.

Místní se s tím ale nechtějí smířit, proti kácení stromořadí bojují. Věří, že jim v tom pomůže město.

Ústecký kraj měl tentokrát v soutěži Alej roku pouze dvě nominace, obě z okresu Louny. Jednou je právě lipové stromořadí v Lounech, druhou je kaštanová alej v Kryrech na Podbořansku. Ta v konečném součtu získala 147 hlasů. Najdete ji ve Školní ulici, nabízí pěkný výhled i na místní dominantu, Schillerovu rozhlednu. Tvoří ji jírovce maďaly, jírovce pleťové a také mladé lípy.

Kaštanová alej ve Školní ulici v KryrechZdroj: Šárka Marišlerová/se svolením Arniky

Cílem ankety Alej roku je zvýšit zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Anketa vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí našeho prostředí. Přinášejí užitek lidem, přírodě a jsou domovem volně žijícím živočichů. Vítězkou za celou Českou republiku, tedy nejoblíbenější alejí za rok 2023, se stala s 1157 hlasy Alej ke klášteru Hora Matky Boží Hedeč z Pardubického kraje.

Kompletní výsledky ankety v roce 2023 jsou k nahlédnutí na webu alejroku.cz.

