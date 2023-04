Celková vybraná částka 584 tisíc korun, přispělo 749 dárců. To je výsledek sbírky s názvem Zasloužená druhá šance, jež měla za cíl sehnat peníze na léčbu Aleny Maršalové z Loun. Povedlo se.

Alena Maršalová nejraději tráví čas s rodinou. Na snímku s vnukem. | Foto: se svolením Kateřiny Gretzové

Alena, kterou trápí nádor na mozku, díky vybraným penězům mohla podstoupit léčbu na zahraniční klinice. Speciální imunoterapie, která by jí pomohla, není v Česku dostupná. Musela ji tak zaplatit.

„Z celého srdce děkuji všem za příspěvky do sbírky na mé léčení. Moc si toho vážím a jsem za pomoc velice vděčná,“ sdělila Alena Maršalová. Její poděkování patří také rodině, která sbírku zorganizovala a pomohla dalšími penězi, stejně tak jako sociální fond skupiny Sev.en Pavla Tykače. Finančně pomohlo i vydavatelství Vltava Labe Media v jehož Žateckém a lounském deníku Alena od května 2006 pracuje.

Od loňského září je na nemocenské. Že je něco špatně, tušila kvůli svým návalům nevolnosti, bolestem hlavy, rozostřenému vidění, nechutenství, třesu rukou. Začátkem letošního roku jí lékaři na základě výsledků magnetické rezonance diagnostikovali nádor na mozku. Bohužel bez možnosti jeho vyoperování a účinné léčby v Česku.

Jednou z posledních šancí tak byla speciální imunoterapie v zahraničí. Rodina Aleny se rozhodla pro švýcarskou kliniku IASO Cancer s pobočkou v německém městě Neu-Ulm. „Byla jsem tam na konci zimy na aplikaci dendritických buněk, nyní dojíždím na radioterapii do Ústí nad Labem, která má léčbu podpořit. Nádor by se měl zapouzdřit, zmenšit, po třech měsících bych měla jít opět na magnetickou rezonanci a pak se uvidí, co bude dál,“ popsala Alena Maršalová.

Za úspěšnou sbírkou na léčbu stojí její dcera Kateřina Gretzová. „Všem moc děkujeme. Peníze, které se povedlo shromáždit, by měly na léčbu stačit,“ řekla.

Léčba, kterou podstupuje její máma, je založená na dendritických buňkách, jež tvoří malou část bílých krvinek v krvi a tkáních. Patří k buňkám imunitního systému lidského těla. Alena má tu smůlu, že ty její s rakovinou nebojují. Na klinice v Německu jí lékaři vzali krev, ze které připravili pomocí určitých chemických látek vakcínu, kterou jí vpravili do těla. Má „probudit“ buňky k tomu, aby začaly s nádorem účinně bojovat.

V Česku se podobné metody speciální imunoterapie, kdy, zjednodušeně řečeno, se pomocí buněk z krve pacienta vytvoří "na míru ušitá" léčba, používají sice také, ale pro Alenu vhodná žádná nebyla. Každá je specifická, některé v tuzemsku dostupné nejsou.