Nemocnice Děčín

UA point nemocnice Děčín

Adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Pro dospělé bude ošetření v rámci odborných ambulancí v pracovní době 7.00 – 15.30 hodin. Poté možnost ošetření na urgentním příjmu.

Pro dětské pacienty možnost ošetření v ambulanci dětského oddělení 7.00 – 15.30 hodin.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

UA point v Masarykově nemocnici

Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova I, 2. NP

Provozní doba: Po - Pá 7.00 – 15.00 hodin

Kontaktní telefon: 477 112 696

Nemocnice Teplice

Adresa: Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.

Nemocnice Chomutov

Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.

Nemocnice Most (od 28. 3. 2022)

UA point nemocnice Most

Adresa: Poliklinika Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Provozní doba: Út 13.00 - 15.00 hodin, Čt 14.00 - 16.00 hodin

V ostatní dny zajištěno ošetření na urgentním příjmu.

Nemocnice Litoměřice

Adresa: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Péče nepřetržitě poskytována v rámci urgentního příjmu.