Ve zmíněné obci bydlí Andrea, která v červenci oslaví 19. narozeniny, sedm let. Před tím s rodinou žila v Lounech, kde chodila do ZŠ Přemyslovců a na obchodní akademii. „Nyní se připravuji na vysokou školu tělesné výchovy a sportu v Praze,“ sdělila. K pohybu má hodně blízko, od svých šesti let se aktivně věnovala sportovnímu aerobiku ve Fitness studiu Jitky Hofmannové v Lounech. „A tady přišla má první zkušenost se soutěží Miss. V roce 2013 jsem byla na závodech v aerobiku vybrána do semifinálového kola soutěže Mini Miss aerobik a nakonec postoupila i do televizního finále. I když jsem neskončila na pomyslném stupínku, možná právě tato zkušenost ve mně zůstala a chtěla bych si ji zopakovat,“ vysvětluje, proč nyní soutěží v Miss České republiky.

Soutěže krásy jsou neodmyslitelně spjaté s modelingem, kterému se Andrea Kaplanová v současné době věnuje pod agenturou Eskimo Bohemia v Praze. „Oslovila mě na sociální síti prostřednictvím svých hledačů nových tváří. Mám za sebou zkušenost z několika přehlídek, focení, natáčení videoklipu a také zástup jako body doublerka za herečku v hlavní roli marvelovky She-Hulk. Natáčela jsem v Praze na Barrandově,“ popisuje.

Pozvánky na castingy ze světa modelingu jí chodily od 15 let. „Musím přiznat, někdy jsem byla odmítnuta z důvodu malé výšky v tomhle věku, někde hledali nakonec jiné typy. Neodradilo mě to, i když to v tu chvíli zamrzelo. Jsem ale vychována nevzdávat to, vzít si ponaučení a jít dál. Řídím se mottem: Sny se plní jen tehdy, pokud máš odvahu za nimi jít,“ přibližuje. „Proto jsem nyní i v soutěži Miss České republiky a získávám další zkušenosti. Není to jen o vzhledu, jak si asi většina lidí myslí. Před i po semifinále jsme procházely různými úkoly v různém časovém limitu. Například jsme musely nastudovat do pěti minut charitativní projekt napsaný na papíře formátu A4 a smysluplně ho představit divákům do televizní kamery a chovat se při tom jako profík,“ popisuje. V rámci soutěže Miss České republiky se zapojila do charitativního projektu Počítače dětem, stala se dobrovolníkem a pomáhá rodinám v těžké životní situaci a obdarovává děti IT technikou. Počítač od ní dostal i chlapec z Blšan u Loun. „Neskutečně mě to naplňuje. Vážím si těchto zkušeností a těším se na další. Doufám a přeji si, abych se modelingu mohla dál věnovat, zároveň studovat a získat vzdělání v oblasti volnočasových aktivit a to vše skloubit v budoucím povolání,“ přiblížila své plány do budoucnosti.