„Čekají nás nácviky na galavečer, snažím se neustále zdokonalovat, jak ve cvičení, tak i ve slovní komunikaci. Na finále chci být na sto procent připravena a dát do toho opravdu všechno,“ řekla. Motivací je pro ni také to, že získat korunku královny krásy, se dosud žádné dívce z okresu Louny ještě nepovedlo.

Že není úplně bez šancí, naznačil konec října, kdy finalistky Miss České republiky navštívily největší automobilovou výstavu Prague Car Festival. V rámci doprovodného programu se předvedly při módní přehlídce v šatech, sexy outfitech a plavkách. A návštěvníky nejvíc zaujala právě Andrea, v jejich volbě získala první místo. V ten samý den se dozvěděla, že vyhrála také soutěž regionálních týdeníků. „Děkuji ještě jednou všem, kteří mi poslali hlas. Byla jsem dojatá k slzám, vůbec jsem nepočítala, že bych mohla vyhrát dva tituly v jeden den,“ okomentovala to Andrea Kaplanová.

Ve zmíněné obci bydlí sedm let, před tím s rodinou žila v Lounech, kde chodila do ZŠ Přemyslovců a na obchodní akademii. Andrea by ráda studovala na vysoké škole tělesné výchovy a sportu v Praze. K pohybu má hodně blízko, od svých šesti let se aktivně věnovala sportovnímu aerobiku ve Fitness studiu Jitky Hofmannové v Lounech. „A tady přišla má první zkušenost se soutěží Miss. V roce 2013 jsem byla na závodech v aerobiku vybrána do semifinálového kola soutěže Mini Miss aerobik a nakonec postoupila i do televizního finále. I když jsem neskončila na pomyslném stupínku, možná právě tato zkušenost ve mně zůstala a chtěla bych si ji zopakovat,“ vysvětluje, proč nyní soutěží v Miss České republiky.

Jak na sebe prozradila v rozhovoru v soutěži, aerobik jí přinesl také vzpomínku, které se dodnes směje. Při jednom z vystoupení se jí rozepnul dres – podprsenka. „Ve dvouminutové sestavě se nemůžete zastavit a zapínat. Musíte sestavu zajet dál. Celou dobu jsem se modlila, aby mi horní část dresu nespadla. Možná bychom ale o to víc zaujaly,“ přiblížila. „Vystupovaly jsme v pěti a samozřejmě si toho holky všimly, o to byly naše úsměvy věrohodnější. Všechno dopadlo dobře a tento trapas se mi vryl, myslím, doživotně i mým vystupujícím kamarádkám,“ dodala.

Za poslední měsíce se toho v jejím životě změnilo dost. „Věřím, že mě soutěž opravdu posunula. Naučila jsem se více v modelingu, stylingu nebo jak odpovídat v rozhovorech, které mi dělaly ze začátku problémy,“ řekla.

Stále probíhá internetová volba nejsympatičtější dívky soutěže Miss České republiky. Vítězka veřejného hlasování získá titul Miss Sympatie. Kromě toho se příští středu budou udělovat tituly Miss České republiky (1. místo), I. Vicemiss České republiky 2. místo), II. Vicemiss České republiky (3. místo), Miss Naděje (titul je udělován organizací UNICEF Česká republika) a Miss Silueta (dívka s nejhezčí postavou).