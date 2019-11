Dnešní mladí rockeři si už nedovedou představit, že by jejich oblíbené kapely někdo zakazoval nebo jim samotným znemožňoval vystupovat. Byly tu však i doby, kdy vadily anglické texty a problémem mohl být už samotný název kapely. Své si v tu dobu zažil nejeden muzikant v Ústeckém kraji.

Kapela The Postmen ze Štětí. Vzorem jim byli i Beatles | Foto: archiv

Počátky bigbítu sahají do poloviny 60. let. V roce 1964 se například zrodila první bigbítová kapela ve Štětí. Nejprve se jmenovala The Black Rivers, pak The Rovers a od roku 1965 se název ustálil na The Postmen. Repertoár byl nejprve převzatý, samozřejmě od tehdy populárních The Beatles, ale i od české skupiny Olympic. „Inspiraci jsme čerpali u kolotočů, protože tam pouštěli rokenrol a Elvise, pak jsme to zkoušeli přehrávat,“ vzpomíná Petr Novák, který do kapely The Postmen nastoupil v roce 1967 a zůstal až do jejího konce v roce 1977.