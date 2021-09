Zdroj: se souhlasem Petra ŠabakyPetr Šabaka

vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec

V září roku 2001 jsem končil základní vojenskou službu v Žatci. Ten den, ono odpoledne jsem se chystal na vycházku. Chtěl jsem jít do kostela na bohoslužbu. Už jsem měl podepsanou vycházkovou knížku, ale ještě jsem si zaskočil na večeři. Už si přesně nepamatuji, na které obrazovce televize jsem se dozvěděl, co se stalo. Doneslo se mi, že jsou vycházky s okamžitou platností zastaveny a celý útvar zvyšuje bojovou pohotovost. Na nic jsem nečekal a poprvé za svou službu jsem přelézal plot. Běžel jsem do kostela, zúčastnil se mše a požádal své přátele, aby mne tak za tři dny navštívili, pokud bych se neobjevil. Moc dobře jsem věděl, že pokud by se kluci nedostali z kasáren ven, nemohli by si koupit třeba cigarety. Tak abych měl připravenou logistickou cestu.A co jsem si myslel nebo cítil? Obrovskou nejistotu z toho, co přijde, zda skončíme v řádném termínu. Měl jsem totiž od poloviny října nastupovat svá studia v Římě. Naštěstí preventivní opatření i zvýšená bojová pohotovost opadla. Ale pocit nejistoty mám dodnes uchovaný.