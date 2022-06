Zdroj: se svolením Květy MaléKvěta Malá

důchodkyně, Žatec

Nás starší lidi trápí hlavně drahota. To co se v poslední době děje, je hrozné. A také válka na Ukrajině. To jsou samozřejmě věci, které komunální politici moc neovlivní. Postarat by se ale mohli o uklizené ulice. Neříkám, že je to špatné, ale mohlo by to být lepší.