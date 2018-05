Anketa o stavbu století: Průběžné skóre hlasování neuvidíte

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 19 400 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Konzultant/ka značkové prodejny O2 - Žatec. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19400 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Jaroslava Vrchlického 2708, Žatec, Náplň práce: Inspirovat zákazníky o využití služeb a produktů naplno, pracovat budete s nejmodernějšími technologiemi a denně komunikovat s lidmi., Nabízíme: maximální podporu a intenzivní trénink s profíky v našem novém vzdělávacím centru, kde Vás všechno naučíme, můžete se vydat cestou TRENÉRA, O2 GURU nebo VEDOUCÍHO PRODEJNY a být oporou pro svůj tým, pomáhat mu, zlepšovat se. Sjednáváme od začátku smlouvy na dobu neurčitou. Fixní mzda 19 400 Kč a k tomu neomezené provize, kterými je možné vydělat si více než 30 000 Kč, ti nejšikovnější více než 60 000 Kč. Do doby zaškolení vám dáme po dobu zkušební lhůty bonus ve výši 5 000 Kč měsíčně (nevratný dárek od nás v celkové výši 10 000Kč za předpokladu, že neukončíš pracovní poměr ve zkušební lhůtě). Benefity v minimální hodnotě 18 000 Kč /rok a je na vás, na co je chcete čerpat. Pravidelně motivující soutěže, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, 5 dní neplaceného volna pro dostatek relaxu, příspěvek na telefon až 7 200 Kč, neomezené volání, internet a sms, výhodné tarify pro rodinu, gastro pass kartu se stravným v hodnotě 105 Kč/den (65 Kč hradí zaměstnavatel), exkluzivní nabídka operativního leasingu vozidel Škoda Fabia s parkovacími senzory, klimatizací a rádiem již od 1 649 Kč měsíčně., První kontakt: Petr Beránek, email: beranek.petr@o2.cz. Pracoviště: 02 czech republic, a.s. - pracoviště žatec, Jaroslava Vrchlického, č.p. 2708, 438 01 Žatec 1. Informace: Petr Beránek, .