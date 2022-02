Tomáš LanghammerZdroj: archiv Tomáše LanghammeraTomáš Langhammer

51 let, triatlonista, Litvínov

Běhá mi mráz po zádech. Putin není člověk, který se v Ukrajině zastaví. Může jít dál. Tím, že do Ukrajiny vstoupil, ohrožuje nás všechny. Proto jsem dal na svůj facebookový profil „My jsme Ukrajina“. V tom je všechno. Vzpomeňme si na rok 1968. Když nás Rusové obsadili, také tomu říkali bratrská pomoc. Putin dnes používá stejná slova. A to je zlé. Je mi také hodně smutno z toho, že mu někteří Češi slepě věří a hájí ho na sociálních sítích. Hlavně mladá generace by si dnešní dění měla vrýt do paměti a archivovat si zprávy. Za několik desítek let totiž může nastat doba, kdy se historie bude překrucovat. Má generace to zažila, když nám, Husákovým dětem, říkali o roce 1968 něco úplně jiného, než co se tehdy ve skutečnosti dělo. Toho se obávám.