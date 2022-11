Také letos si můžete zpříjemnit adventní čas hlasováním o nejkrásnější vánoční strom v regionu. A nebo nějaký dokonce sami nominovat, je to snadné.

V loňské anketě získal první místo strom v Žatci. Který dostane nejvíc hlasů letos, se ukáže už za několik dní.

Kde mají letos ten "nej" vánoční strom? Hlasování spustíme v okamžiku, kdy budeme mít nejméně tři přihlášené krasavce.

Tak dopadlo hlasování loni:

VÝSLEDKY ANKETY: Čtenáři vybrali nejkrásnější vánoční strom Žatecka a Lounska

Do ankety můžete nominovat každý vánoční strom na veřejně přístupném místě v obci či městě okresu Louny. Stačí poslat jeho povedenou fotku na redakční e-mail zdenek.plachy@denik.cz a my jej zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat jméno a příjmení autora fotky a také místo, kde je stromek k vidění. Stejný strom může v anketě figurovat pouze jednou.

Hlasování skončí úderem půlnoci ze čtvrtka na pátek 23. prosince.

Budeme se těšit na letošního vítěze.