Pro předplatitele

Nostalgická železnice do Zubrnic je v soukromých rukou už řadu let.

Petr Kinšt dnes 15:00

/VIDEOANKETA/ V Ústeckém kraji jsou v soukromém vlastnictví tři železniční tratě, na kterých jezdí osobní vlaky. Provoz na některých dalších regionálních tratích ve vlastnictví státu je ekonomicky problematický, a to hlavně ve světle dalších investic do jejich údržby. Nabízí se tedy otázka, zda by se jich stát neměl zbavit. Lídrů kandidátek se Deník před volbami do krajského zastupitelstva zeptal, zda by podpořili prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům. Z devíti oslovených se pro vyslovili čtyři kandidáti, pět je proti. Videoanketu najdete níže v článku.