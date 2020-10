Zdroj: archiv osobnostiMichal Bošina

21 let, Jirkov



Mně je to jedno. Stejně se tady bude dít, co se děje pořád, tak je jedno, kdo tomu bude velet. Já k volbám nešel, nemám to zapotřebí. Od svých osmnácti jsem byl volit pokaždé a ničemu to nepomohlo. Přijde mi to zbytečné, stejně si politici budou dělat, co chtějí a my s tím nic neuděláme, když se nesemkneme.