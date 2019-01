Lounsko - Jít jednou za čtyři roky k volbám. To je mnohdy jediná možnost, jak mohou běžní obyvatelé města či obce reálně ovlivnit jejich směřování. Někdy se ale mohou vyjádřit k dané problematice i v referendu či anketě, řada měst a obcí v okrese Louny má s jejich vypisováním zkušenost.

Jedním z posledních míst, kde anketu vypsali, je Vroutek na Podbořansku. Lidé mohli vyjádřit, jaké využití by v budoucnu měly mít objekty zdravotního střediska a bývalé restaurace. Zdravotní středisko se totiž za pár měsíců přestěhuje do budovy bývalého kina, ve které probíhá rozsáhlá rekonstrukce. „Lidem jsme nabídli čtyři návrhy, co by v dnešním středisku mohlo v budoucnu být. Největší podporu získaly přestavba na bytový dům a přestěhování městského úřadu,“ přiblížil starosta Jaromír Kubelka.

„Nad možným využitím objektu budeme ještě dále diskutovat, určitě ale výsledky ankety zohledníme,“ dodal.

V anketě se Vroutečané vyjadřovali také k budově bývalé restaurace. V tomto případě si nejvíc přáli její obnovení.

Anketa loni proběhla v Žatci. Lidé se v ní mohli vyjádřit, kde si přejí nové dětské hřiště, jež i obyvatelé před rokem vydobyli svou aktivitou při hlasování na sociální sítí. „Když se veřejnost zasloužila hlasováním o získání hřiště, je podle nás správné, aby si také vybrala konkrétní lokalitu, kde bude stát,“ okomentovala to starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Město nabídlo dvě lokality. Paradoxem ale bylo, že v té, kterou v anketě hlasující vybrali, hřiště odmítli tamní obyvatelé. Takže nakonec vyrostlo na druhém nabídnutém místě.

V dohledné době se v Žatci podobná anketa nechystá. Ne vždy se totiž podle vedení města hodí. Příkladem může být výběr barvy fasády radnice, která prochází celkovou rekonstrukcí. Jsou dvě varianty barvy, obyvatelé o ní ale rozhodovat nebudou. „Určitě bude lepší nechat rozhodnutí na odbornících, v tomto případě na památkářích,“ vysvětlila starostka.

V Lounech obyvatele zapojí do rozhodování o chystaných úpravách v dopravě v centru města. „Odborníci vypracovali několik variant, do výběru té finální chceme zapojit veřejnost buď formou ankety, nebo veřejným projednáním,“ vysvětlil starosta Pavel Janda.

V řadě obcí okresu mají obyvatelé zkušenosti s referendy. Ta mají oporu v zákoně a mají tak větší váhu než ankety. Musí ale splňovat řadu náležitostí, podobně jako volby. Například ve Výškově na Lounsku se referendum týkalo výstavby bioplynové stanice. Obyvatelé ji odmítli, investor pak zásadně změnil podmínky. Například místo prasečí kejdy zpracovává kukuřičnou siláž. Všechna povolení získal, bioplynová stanice nyní ve Výškově stojí.

Naopak v Peruci a Černochově na Lounsku, kde obyvatelé hlasovali v referendu o výstavbě větrných elektráren a odmítli je, se záměr nerealizoval.

V Lubenci a Blatně na Podbořansku se zase mohli lidé v referendu a anketě vyjádřit, zda chtějí v lokalitě trvalé úložiště jaderného odpadu. Většina jich řekla ne. V tomto případě je ale téma tak zásadní, že o místě, kde v úložiště vznikne, se rozhodne zřejmě na vládní úrovni.

V Blatně anketa k úložišti proběhla zhruba před deseti lety, od té doby se neopakovala. „Neřešili jsme tak závažné téma, kvůli kterému bychom museli vypisovat anketu nebo referendum,“ sdělil starosta Václav Beneš.