V únoru tohoto roku společně s kolegyní založila v Ústí nad Labem centrum pro psychoterapii a výživu Anocen, financované z takzvaných norských fondů. Anocen se zaměřuje na léčbu poruch příjmu potravy u dětí a mladistvých lidí. „Je překvapivé, jak často nalezneme původ onemocnění právě v rodinném prostředí. Proto centrum využívá formu rodinné psychoterapie, doplněné navazujícími službami, například nutriční terapií,“ říká psycholožka.

Kateřina A. Houdková

Psycholožka a rodinná terapeutka. V poradně Anocen pro poruchy příjmu potravy u dětí a mladých lidí do dvaceti let věku se společně se svou kolegyní věnuje rodinné terapii.

Zabýváte se poruchami přijímání potravy. Co to přesně znamená? Jistě to není jen bulimie a anorexie, jaké jsou druhy poruch tohoto druhu?

Poruchy příjmu potravy jsou psychické poruchy týkající se, jak jejich název napovídá, jídla. Anorexie a bulimie jsou nejznámější, jde především o snižování množství jídla a jiné snahy, které vedou k redukci váhy a štíhlé postavě. V poslední době se mluví také o orthorexii nebo bigorexii. Orthorexie je taková anorexie maskovaná za zdravé stravování. Často si dotyčný vybere nějaký dietní trend (veganství, paleo, lowcarb) a toho se drží až do nesmyslného extrému, což pak vede k tomu, že tělo nutně výživově strádá. Bigorexie se týká hlavně chlapců, jejich cílem je získávání svalové hmoty. Jde o extrémní cvičení a nadužívání různých proteinových preparátů, což ohrožuje zejména ledviny.

Co vše je porucha - když se přecpávám, nebo musím mít jen maso, případně když zase jím pouze „zdravě“, vegansky, vegetariánsky a podobně? Kdy se tyhle stravovací návyky z obou stran barikády stávají poruchou a proč?

Hranice mezi normou a poruchou bývá neostrá. Nicméně o poruše se vždycky dá mluvit v případě, když z medicínského hlediska je s naším tělem nebo psychikou něco v nepořádku. Pak je nutné hledat příčiny. Vstupují tam do hry i faktory rodinné a sociální.

Která z těchto poruch je nejnebezpečnější, která naopak nenápadná a plíživá?

Nejvážnější následky, v extrémních případech i smrt, umí způsobit anorexie. Především pokud se jedná o její vážnou formu, kdy člověk zcela odmítá jíst a někdy i pít. Anorexie také bývá nejvíc nápadná, protože vyhublost je po nějaké době vidět, i když je často skrývána. Méně nápadná bývá bulimie, protože tam se váha tolik nepropadá. O to déle pak může bez povšimnutí okolí u postiženého postupovat. Nejkurioznější je asi drunkorexie, což je taková okrajová věc, když mladí pijí na lačno, aby po kalorickém alkoholu nepřibírali, případně to kombinují s energeťáky, aby se vydrželi hýbat. Následky takové praxe si umíte představit.

Jak například rodiče či blízcí poznají, že je něco špatně?

Jde asi o to být všímavý a vnímavý. Člověku s takovou poruchou se mění návyky ohledně celkového režimu. Zmenšování porcí nebo vynechávání některých druhů potravin je jen jeden z faktorů. Zvyšuje se množství pohybu někdy až extenzivně. Viditelné ale bývají i jiné doprovodné příznaky jako deprese, špatná nálada, pasivita, nejistota, sebeobviňování a stavy úzkosti.

Jak se na tom podílí naše psychická kondice? Má na poruchy příjmu potravy vliv?

Psychický stav má naprosto zásadní vliv, je primární příčinou. Psychika každého z nás ale existuje v nějakém kontextu, hlavně vztahovém. Proto kořeny každé poruchy příjmu potravy hledáme v dynamice rodinného fungování. Vzhledem k tomu, že to jsou poruchy typicky začínající v dospívání, dává smysl, že porucha souvisí s hledáním vlastní identity a oddělení od původní rodiny.

Pokud nechceme do osidel takové poruchy upadnout, co máme dělat? Jak správně hubnout, nebo naopak nabírat tělesnou hmotu, na co si máme dávat pozor nejvíce?

Vše začíná u psychické pohody, zdravého sebevědomí, spokojenosti ve vztazích a smysluplných životních hodnot. Pokud se v těchto oblastech nedaří, je dobré vyhledat odborníka, který s tím pomůže. Trochu potíž je teď v tom, že poptávka dalece převyšuje nabídku.

Když už jsme nemocní, kam se máme obrátit?

V momentě, kdy se objeví podezření, že se s námi nebo někým blízkým něco podobného děje, by první kroky měly vést k praktickému lékaři. Ten zhodnotí tělesný a duševní stav a měl by rodinu odeslat k nějaké specializované péči.

Jaké rady a služby poskytuje vaše poradna? Co má dělat člověk, který potřebuje konzultaci, kde vás najde?

Náš projekt Anocen se zabývá poruchami příjmu potravy komplexně. Těžiště péče spočívá v rodinné nebo individuální terapii. Dále je možné využít služeb nutričního terapeuta, pohybového specialisty a navštěvovat skupinu pro rodiče. Děláme taky semináře pro odbornou a širokou veřejnost na toto téma. Nacházíme se v Ústí nad Labem, ve Velké Hradební ulici, což je taková ta věžička vedle vědecké knihovny.

Jak jste začínali a co plánujete do budoucna?

Začali jsme letos jako součást Programu Zdraví, financovaného z Fondů EHP/Norska2014-2021. Trochu nás limituje, že péče je kvůli tomu určena jen klientům mladším dvaceti let. Nicméně je to skupina, které je nejvíce ohrožená. Do budoucna plánujeme naše služby rozšířit i pro starší klientelu.

Jak se na vaší činnosti podílí město Ústí?

Máme velmi dobré zkušenosti s náměstkem primátora Tomášem Vlachem, který náš projekt podporuje. Máme s ním i do budoucna přislíbenou spolupráci a pomoc při propagaci. Je důležité, aby se informace o našem centru dostala mezi lidi a abychom mohli pomoct těm, kteří pomoc stále hledají.