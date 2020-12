Ve středu 16. prosince začne po celé ČR dobrovolné bezplatné antigenní testování veřejnosti na nemoc covid-19. V okrese Louny se bude možné nechat otestovat na odběrových místech v žatecké nemocnici a zřejmě i na lounské poliklinice.

Nemocnice v Žatci spustí antigenní testování v pondělí 21. prosince. Na první dva dny, pondělí a úterý, se zatím objednala padesátka zájemců. Odběrové místo má otevřeno od 9 do 15 hodin. Dopoledne se budou provádět PCR testy na žádanky lékařů, hygieny a pro samoplátce, odpoledne jsou vyhrazená pro antigenní testování. Na oboje testy je potřeba se dopředu objednat.

Odběrové centrum v Žatci by mělo být pro zájemce o antigenní testy otevřené do 23. prosince, pak od 28. do 30. prosince a následně od 4. ledna.

Antigenní testy jsou bezplatné, hradí je zdravotní pojišťovny. Výsledek je znám do 15 až 30 minut. „V případě pozitivního výsledku bude pacient nahlášen na hygienu a musí do domácí karantény,“ upozorňuje žatecká nemocnice.

V Lounech na poliklinice provádí odběry na PCR testy společnost AeskuLab. Rezervační kalendář na antigenní testování by měla spustit ve čtvrtek 17. prosince, se samotnými testy zřejmě začne v pátek.