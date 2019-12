S jeho dřevěnými loutkami se hraje v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka, v divadlech v Německu, Dánsku, Švédsku či Belgii. K vidění jsou v muzeu na jihu Japonska, vystavuje na řadě míst v ČR a zahraničí. Nyní se s tvorbou významného českého loutkaře Antonína Müllera mohou seznámit také v jeho rodném Žatci. V tamní Křížově vile probíhá výstava s názvem Za loutkami Antonína Müllera, potrvá do 23. února příštího roku. Výrobou loutek zabývá čtyři desítky let, v Žatci vystavuje vůbec poprvé. „Člověk má mít sny, pak jeho život není nudný. Já jsem si přál, abych v Žatci mohl někdy vystavovat a to se mi splnilo,“ řekl při vernisáži.

V Křížově vile je k vidění řada loutek. Jak loutka vzniká?

Vymyslím si návrh loutky nebo mi ho někdo dodá. Na pásové pile si předřežu její části. Nohy, tělo, ruce, hlavičku. Ty pak dořezávám. A posléze kompletuji a spojuji do sebe. Aby loutka dobře fungovala, musí být její části dobře technologicky provedené. Při jejich výrobě je nutné dodržet určité zákonitosti, nesmí se udělat jinak. Spousta lidí vyrábí loutky jako dekorace, není to funkční. Je to pouze na pověšení, čímž se odbývá řemeslo. Já když vyrobím loutku, tak se s ní dá hrát divadlo.

Jak dlouho vám výroba loutky trvá?

Tak 14 dní. Je lepší pracovat na vyřezávání co možná nejvíc času najednou, několik hodin v kuse. Když si k tomu člověk sedne jindy, už má jinou náladu, což se promítá do práce.

Pro vaše loutky je typické, že mají k velikosti těla velké ruce.

Snažím se jím tím dát určitý výraz.

Děláte loutky i podle obličejů konkrétních lidí?

Ano. Ale je to hrozně těžké, nedělám to moc rád. Zachytit podobu a výraz konkrétního člověka do malé dřevěné hlavičky o velikosti několika centimetrů je strašná práce. Navíc pokud říznu špatně, už to nikdy nevrátím a musím začít znova. Většinou jsem se tedy trefil napoprvé, ale také jsem jednou jednu hlavičku dělal třikrát.

Dělal jste nějakou loutku známé osoby?

Zatím ne. Ale chystám se pro sebe vyrobit loutku premiéra Babiše. Můj kamarád vymyslí divadelní představení, ve které bude hrát.

Proč Babiše?

Pana Babiše nemám rád, ale typově má úžasnou hlavu a výrazově je zajímavý. Pořád se dívám na jeho fotky. Docela se na vyřezávání loutky těším.

Vyrábíte loutky i pro sebe?

Ano. Někdy se mi stane, že se mi někým objednaná loutka tak líbí, že si vyrobím ještě jednu pro sebe. Ale nikdy nejsou úplně stejné.

Takže pro vás je lehčí udělat větší loutku než menší?

Na malé hlavičce se špatně dělají detaily, práce s malými dlátky je navíc obtížnější než s většími, hůř se drží. Proto raději dělám větší věci. Obdivuji umělce, kteří se věnují miniaturám.

A vaše největší loutka?

Na zakázku do Holandska jsem dělal loutky v životní velikosti na Noemovu archu. Moje vlastní je asi metrový drak, je součástí nynější výstavy v Křížově vile.

Kde vidíte ve svém životě prvotní impuls k tomu, že se živíte výrobou loutek?

Myslím, že mě ovlivnili dvě věci v dětství. První byl žatecký loutkoherecký soubor Jitřenka, jehož představení jsem navštěvoval každou neděli. A také můj o sedm let starší bratr, který moc hezky maloval. Také jsem si zkoušel malovat. Ve školce jsem už kreslil zpaměti Ladu, věnoval jsem se tomu víc. Na střední škole nám pak říkali, že kresba je naprostý základ.

Na slavnostní zahájení výstavy přišlo také několik vašich bývalých spolužáků ze žatecké Základní školy Komenského alej. Po jejím dokončení jste studoval střední školu v Praze?

Ano. Obor řezbář na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Už jako malý jsem si vyřezával ze dřeva různé věci, navíc mě fascinovaly vyřezávané sochy v kostelech. Když jsme se s mámou rozhlíželi, kam dál po základní škole, byly dvě varianty. Buď keramika v Bechyni nebo řezbářství v Praze. Dřevo mi bylo bližší. Jelikož měla máma v Praze sestřenici, tak jsme měli při dvoudenních přijímacích zkouškách, které bydlet.

A ze Žatce jste odešel?

Bydlel jsem v Praze na internátě. Po škole jsem tam ale nenašel práci. Takže moje životní cesta vedla zpět do Žatce, kde jsem rok pracoval v kamenosochařství u hřbitova.

Co jste dělal potom?

Šel na vojnu. Po ní jsem zůstal v Praze, kde jsem zakládal restaurátorskou dílnu na Buštěhradě. Pracoval v ní jako tesař, opravoval jsem šindelové střechy na kostelech. Byla to těžká práce, ale bavilo mě to a dodnes z ní čerpám.

Na vernisáži jste zmínil, že jste chtěl pracovat jako restaurátor. Ale že vás nezvali na Akademii výtvarných umění.

Chtěl jsem studovat obor sochař restaurátor. Při talentovkách jsem patřil k těm nejlepším, vyhořel jsem na ústním pohovoru. Kritizoval jsem články v tehdejším Rudém právu tak, jak jsem to slýchával od otce, s čímž jsem souhlasil. Všichni mi říkali, abych neblbnul, ale já jsem jen říkal to, co jsem si myslel.

Díky výrobě loutek jste se po pádu komunismu dostal do světa. Byl jste v Brazílii, Austrálii, Sýrii. Co jste třeba dělal v Brazílii?

Pozval mě Čech, který žil v tamních Lidicích. Založil tradici, zval české umělce, kteří tam několik týdnů tvořili a jejich díla v Brazílii pak zůstala. Místní se tak seznamovali s českými výtvarníky. Pro místní školu jsem vyrobil sadu loutek, se kterými děti hrály pohádky.

Byl čas na nějaké výlety?

Ano, kromě nich jsme tam hráli i divadlo. Na pláži Copacabana v Rio de Janeiro byl loutkový festival, na kterém jsem vystoupil s pištcem. Kamarádka při tom hrála na flétnu, nebyla vidět, byla schovaná. Měli jsme to dokonale secvičené. Brazilci byli šokováni, divili se, že moje dřevěná loutka hraje.

A co jste dělal v Austrálii?

Byl jsem tam dva měsíce v malém městečku 130 kilometru od Sydney. Pozvala mě tam jedna Australanka, kterou jsem učil v Praze výrobu loutek. Chtěla postavit dřevěnou terasu u domu a při té příležitosti zorganizovala workshop, na kterém jsem asi deset lidí učil, jak se vyrábějí loutky. Australané jsou v tomto fenomenální, dokáží ocenit, když někdo něco umí.

V devadesátých letech jste vystavoval v Sýrii.

Měl jsem tam výstavu a při té příležitosti jsme hráli v Damašku a Aleppu divadlo. Bylo to půlhodinové představení Král je mrtev, ať žije král. Spíš jsme ukazovali, co loutky umí. Mluvené slovo ve hře nebylo. Jen hudba. Hráli jsme to i v českých mateřských školách.

Díky loutkám jste se podíval do mnoha zemí. Máte je spočítané?

To nemám. Ale třeba v roce 2002 jsem byl v Japonsku, kde jsem vyřezával loutky a sochu pro Kaikyo Drama Muzeum. Byly na téma prvního setkání Evropanů a Japonců. Chtěli to zviditelnit od Evropana, ne od Japonce. Našli si mě na internetu. Spolupráce s Japonci byla výborná.

Loutky jste začal vyřezávat před téměř čtyřiceti lety. Změnila se za tu dobu nějak vaše technologie práce?

Nástroje používám stejné, změnil se můj styl. Dřív byly moje loutky takové čisté, hladké, vybroušené. Ty současné mají expresivnější výraz, jsou vyřezávané do plošek. S tím jsem začal ve Studiu Jiřího Trnky, kde jsem zjistil, že mi je tento styl nejbližší. Takto mě to baví. Přenáším to i do mé současné práce pro Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. Takto vyřezané loutky mě charakterizují.

Z jakého dřeva se loutky vyrábějí?

Z lípy. Dřevo musí nejprve minimálně dva a půl až tři roky schnout. Lípa je kompaktní, nemá výrazná léta. Podobný charakter mají peckoviny, ale jsou pro vyřezávání moc tvrdé. Jde to, ale je to fyzicky náročné a pomalejší. Takže lípa se jako řezbářský materiál používá nejvíc.

Jste rodák ze Žatce, v dětství jste často navštěvoval představení tamních loutkoherců z Jitřenky. Pro tento soubor jste vyrobil loutku čaroděje. Jak k tomu došlo?

Byla to spíš náhoda. Původní loutku jim na výstavě někdo ukradl a jelikož s ní potřebovali hrát, tak si mě přes internet našli a oslovili mě, zda bych jim nevyrobil novou. To, že jsem pocházel ze Žatce, na to nemělo asi vliv. K dispozici byla tehdy jen malá fotografie původní loutky, podle ní jsem nového čaroděje vyrobil.

V současné době vyřezáváte loutky pro Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. Kolik jste jich už pro ně udělal?

Začal jsem pro ně pracovat asi před deseti lety, za tu dobu to byly desítky loutek. Nyní pro ně dělám sedmou nebo osmou výpravu. Základ každé je Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a pes Žerik. Ty dělá někdo jiný. Já mám na starost nové figurky k jednotlivým výpravám, které vyřezávám podle aktuálního příběhu.

Jedním vaším snem bylo v rodném Žatci mít výstavu. To se vám splnilo. Jaké další sny jste v životě měl?

Bylo jich hodně a hodně se mi jich splnilo. Chtěl jsem vidět Švédsko, byl jsem tam. V Holandsku jsem chtěl vidět větrné mlýny, což se mi také povedlo. Měl jsem vizi mít vlastní loď. Tak jsem si ji koupil. Nyní ji budu opravovat a chtěl bych s ní jezdit po Vltavě. Člověk má mít sny, když je nemá, tak je život prázdný a podivně utíká. Když má sny, má i vizi.

Antonín MÜLLER

• Je mu 66 let. Narodil se v Žatci, nyní bydlí v Uněticích u Prahy. V Žatci navštěvoval ZŠ Komenského alej, pak vystudoval Uměleckou průmyslovou školu v Praze, obor řezbář.

• Krátce pak pracoval v Žatci jako kameník, posléze se vrátil k vystudovanému řemeslu.

• Od roku 1980 byl řezbářem a technologem v Ústředním loutkovém divadle v Praze, od roku 1985 pracoval ve Studiu Jiřího Trnky v animovaného filmu a současně vyřezával loutky do galerií a divadel. Od roku 1989 je samostatným výtvarníkem, v posledních letech spolupracuje s Divadlem Spejbla a Hurvínka v Praze.