/FOTO/ Písemnosti, fotografie, filmy a další dokumenty německých obyvatel žijících na Podbořansku jsou díky dobrovolníkům digitalizované. Budou dostupné v příštím roce v podbořanském muzeu.

Dobrovolníci pracují na digitalizaci německého archivu. | Foto: Romana Havrdová

Povodeň v Kryrech v roce 1940, příjezd německých vojáků do Podbořan, shromáždění při různých příležitostech v obou městech, ale i každodenní život lidí. A také, jak Kryry a Podbořany před druhou světovou válkou vypadaly. To vše a mnohé další je k vidění na filmových záběrech, které jsou spolu s písemnými dokumenty a fotografiemi uložené v archivu muzea sudetských Němců v německém Kronachu. Tisíce lidí z Podbořanska musely v důsledku událostí spojených s druhou světovou válkou opustit v letech 1945 a 1946 své tehdejší domovy. S sebou do Německa vzali písemnosti, fotografie, filmy a další dokumenty, které vypovídaly o životě v tehdejším podbořanském okrese. Aby toto množství historicky cenných informací lépe zpřístupnili, pustili se dobrovolníci z Podbořanska do digitalizace archivu.