/Z ARCHIVU DENÍKU/ Unikátní soukromá sbírka betlémů byla přesně před deseti lety, v prosinci 2010, k vidění v kostele Narození P. Marie v Horním Ročově.

Na výstavu betlémů se přišli podívat i žáci ZŠ Prokopa Holého Louny | Foto: Deník/Mirka Strnadová

Výstava ukázala betlémy z tradičních materiálů jako papíru, dřeva, moduritu, keramiky, ale i netradičních jako kukuřičného šustí či miniaturní betlémy ve skořápce od vlašského ořechu a mnoho dalších. Představili je sběratelé, manželé Jana a Petr Poncarovi. První betlémy vystavovali již v roce 1996. „Začalo to úplně nevinně. Měli jsme doma asi tři desítky betlémů, které jsme tak různě nakoupili. Napadlo nás vystavit je, a tak se i stalo. První výstava se konala v Dobroměřicích. Pak už to šlo rychle. Betlémy přibývaly, sbírka se rozrůstala. V současné době máme již 260 betlémů. Už se nám ani nevešly do bytu, tam máme ty nejmenší a nejcennější, na ostatní jsme museli sehnat jiný prostor,“ prozradila Deníku před deseti lety Jana Poncarová.