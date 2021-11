Mezi Prahou a Žatcem přibudou autobusy. Vrací se vesnická linka po karlovarce

Podobný spoj již dříve existoval. Od příštího měsíce přibude také zcela nová autobusová linka mezi Prahou a Lubencem na jihu Podbořanska. Zároveň se Žatec a Lubenec, stejně tak jako Holedeč a Petrohrad, stanou součástí systému Pražské integrované dopravy (PID). Změny začnou platit od pondělí 13. prosince.

Autobusová linka mezi Žatcem a Prahou přes Holedeč, Svojetín a další obce na Rakovnicku a Kladensku jezdila v devadesátých letech, nyní ji Středočeský kraj zavádí jako součást PID. Autobusy nové linky pojedou z pražského Zličína přes Tuchlovice a Nové Strašecí. „Na své trase do Žatce pak obslouží řadu obcí, které leží severně od Rakovníka – Hředle, Mutějovice, Nesuchyně, Milostín a Svojetín,“ uvádí v oznámení Pražská integrovaná doprava.

Na Žatecku zastaví v jediné vesnici – v Holedči. „Jak budou naši obyvatelé využívat nový spoj do Prahy, nedokážu odhadnout, přinese nám ale další spojení se Žatcem, což je dobře. Obávám se ale, že se tím ještě víc sníží počet cestujících ve vlacích, což za pár let může vést na železniční trati mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka ke zrušení spojů,“ sdělil starosta Holedeče Zdeněk Krejčík.

Celkem bude mít nová linka mezi Prahou a Žatcem 24 zastávek, cestu mezi Zličínem a žateckým nádražím zvládnou autobusy za hodinu a půl. V Žatci zastaví i v ulici Volyňských Čechů.

Jízdní řád počítá v obou směrech s desítkou spojů v pracovních dnech a se čtveřicí v sobotu a neděli. Nechybí ani pozdně večerní. Například v pracovní dny vyjede autobus ze Zličína ve 22.30 hodin, do Žatce přijede o půlnoci. V rámci PID celá cesta znamená devět tarifních pásem, základní jízdné vyjde na 90 korun.

V současné době zajišťuje spojení Žatce a Prahy několik dopravců, všechny autobusy ale jezdí po jiné trase – přes Louny nebo kolem města.

Od 13. prosince vyjedou autobusy také na nové lince Praha – Lubenec. Obci to přinese další spoje s hlavním městem, v současné době tam zastavují autobusy společnosti FlixBus na trase Praha – Karlovy Vary. „Každé nové spojení je určitě ku prospěchu. Když bude autobusů do Prahy jezdit víc, jedině dobře. Navíc nová linka přinese návaznost na další spoje,“ sdělil starosta Lubence Jiří Chaloupecký. Z obce na jihu Ústeckého kraje jezdí autobusy do Žihle na Plzeňsku nebo Valče na Karlovarsku.

Do PID některé autobusové spoje v okrese Louny spadají několik let. Například linka Podbořany – Rakovník, Praha – Louny, Velvary – Peruc nebo Panenský Týnec – Slaný. Drtivá většina je ale součástí systému Doprava Ústeckého kraje.