Dvaačtyřicetiletý voják z povolání Michal Muzička z Litoměřic pracuje v kasárnách v pražských Kbelích. Se službou začíná v sedm ráno. „I když nejsem přítel individuální dopravy, jezdím do Prahy autem. Veřejnou dopravou je to dražší a trvá to dvakrát déle,“ vysvětluje. Chce ale šetřit životní prostředí, jezdit sám je podle něj sobecké. K autostopu důvěru nemá, prý není bezpečný. A tak už 15 let využívá spolujízdu. Ať už jako spolucestující, nebo ten, kdo má volant v ruce.

K domluvě s pasažéry i řidiči využívá BlaBlaCar, zřejmě nejvyhledávanější aplikaci k spolujízdě v České republice na bázi sociální sítě. Spolucestování za příspěvek na benzín využívají ajťáci, zdravotní sestry, lékaři, policisté, manažeři i úředníci. „Potkám lidi, se kterými si hodně rozumím. S jinými naopak neprohodím slovo a hovor ustoupí knize, mobilu, rádiu či spánku. Záleží na chemii, každá jízda je jiná," popisuje Litoměřičan. Většinou prý řídí muži a vezou se ženy. Když má volant v ruce Michal, jen zřídkakdy jede sám. „Hlavně ranní jízdy jsou skoro vždycky plné," bilancuje. Loni na jaře BlaBlaCar omezil kvůli koronaviru počet spolucestujících na dva. Že by ale byl o spolujízdu menší zájem kvůli častým homeofficům, prý neplatilo. Nejen že řada prací fungovala dál i „off-line". Navíc se v nejkritičtější pandemické době často omezovala veřejná hromadná doprava. „Spolujízda tak byla někdy jedinou možností, jak se dostat do zaměstnání či domů," poukazuje Litoměřičan. Stejnou aplikaci využívá i čtyřicetiletý evangelický farář a tatínek tří děti Filip Jandovský z Žimi na Teplicku. Ten je také dlouholetým příznivcem autostopu. Obvykle se na kole, hromadnou dopravou, nebo i svým autem dopraví k výpadovce na dálnici a pak už zdvihne palec. Se stopováním začal jako student, chtěl ušetřit a lákalo ho dobrodružství. Postupně jezdil delší jízdy přes noc i do zahraničí. Později si s manželkou střihli stopem i svatební cestu. Nejdéle čekal na krajnici v Bratislavě, bylo to asi 4 hodiny. Ohrožený druh Nikdy s nikým neboural, nikdo ho nikdy neohrožoval. Nerad vzpomíná jen na stop, během něhož málem usnul unavený řidič kamionu. „Musel jsem skočit na volant," říká Filip. Pokud teď řídí rodinné osmimístné auto, bere stopaře. I když ti jsou na českých silnicích už ohrožený druh. To se mu spíš na nabídku spolujízdy ozvou další uživatelé BlaBlaCar. „Je to svým způsobem nová forma stopování," uvažuje Filip. Naposledy stopoval začátkem června. „Už třetí auto mi zastavilo a vzalo mě až na Letnou. Přesně, kam jsem chtěl," chválí si. Stopem jezdil i během nejhorší fáze epidemie. „Přišlo mi to úplně stejné. Čas průměrný, řidiči mě vzali i v roušce, z nakažení strach neměli," hodnotí farář. Když musí být někde na čas, volí radši spolujízdu, než stop. „Nebo když se vracím z Prahy. Než se tam člověk dostane na výpadovku, trvá to," říká Filip. Jak stopování, tak spolujízdu vyhledává kvůli ekologickému smýšlení. A vítá i element náhody, kdy se člověk může potkat a promluvit si s lidmi, s nimiž by se jinak do kontaktu nejspíš nedostal.