„Jakmile se na babyboxu zmáčkne zeleně podsvícené tlačítko, samy se otevřou dvířka, a jak se vloží dítě dovnitř, dvířka se zase zavřou,“ popsal Zdeněk Juřica ze společnosti MONTEL z Náměšti nad Oslavou, která jako jediná v Česku tyto speciální schránky vyrábí a montuje.

Pro matku tím vše skončí, o dítě se začne starat někdo jiný. „Veškeré dění v babyboxu je monitorováno. Po odložení dítěte se rozezní signál a hlasem bude instruovat obsluhu, aby ho šla zkontrolovat. Zároveň se automaticky rozešle informace včetně fotografie na zadané e-mailové adresy a SMS na určená telefonní čísla,“ vysvětlil Juřica.

Pro odložené dítě přijede sanitka zdravotnické záchranné služby, odveze jej na novorozenecké oddělení. A to do jedné z nemocnic v okolí Loun – do Kladna, Slaného nebo Mostu. „Většina věcí v babyboxu je automatizovaná, přesto bude pravidelně potřeba ověřovat jeho funkčnost,“ dodal Juřica. Ve schránce je stálá teplota 28 stupňů Celsia, systém má vytápění i klimatizaci.

Okres Louny je jedním z posledních v Česku, kde babybox nebyl. „Jsem rád, že po letech marného snažení zřídit v okrese Louny babybox, se to povedlo,“ sdělil Ludvík Hess, duchovní otec babyboxů a jednatel sdružení, které je instaluje. Schránky na odložené děti dosud nejsou jen v okresech Tachov a Rokycany.

Na vrátnici firmy SEKO Aerospace Louny začal ve středu fungovat babybox. Na snímku při jeho instalaci Zdeněk Juřica.Zdroj: Deník/Petr KinštBabybox v Lounech je osmdesátý v Česku, o jeho provoz se v následujících letech postará právě společnost SEKO Aerospace. „Jsem přesvědčený, že babyboxy jsou dobrá věc. Zprvu jsem si myslel, že by měl být v Lounech jinde než u nás, přece jen sídlíme na okraji města, ale nakonec jsme se s panem Hessem takto dohodli. Lepší u nás než nikde,“ sdělil ředitel lounského závodu SEKO Aerospace Tomáš Sedláček. Společnost působí v Lounech třicet let, vyrábí komponenty do parních turbín a součástky do letadel.

Moderní babyboxy jsou klimatizované a ventilované schránky pro umístění dětí, jsou opatřené několikanásobně jištěnou signalizací a mají záložní zdroj energie. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je anonymní. Zařízení mají pomoci rodičům, zvláště pak matkám, které se v tísnivé životní situaci nedokážou postarat o novorozence. „Odložení dítěte do babyboxu není nic hezkého, ale lepší než do popelnice nebo na jiné nevhodné místo,“ vysvětlil Hess.

V osmdesáti babyboxech v Česku zatím skončilo 220 dětí, 101 chlapců a 119 děvčátek. Letos to bylo šest dětí, poslední se ve schránce objevilo 11. června v Šumperku. Šlo o čtyřměsíčního chlapce, jeho rodiče u něj zanechali rodný list a očkovací průkaz.