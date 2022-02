V lounské sportovní hale se o víkendu 12. a 13. března uskuteční finálový turnaj českého poháru mužů v basketbalu. Divákům se představí čtyři nejlepší týmy ČR – Nymburk, Brno, Opava a Pardubice/USK Praha.

Z basketbalového utkání nejvyšší soutěže Nymburk - Opava. Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Laš

V Lounech to není poprvé, kdy do města přijedou nejlepší české kluby, diváci mohli vidět třeba špičkový florbal nebo házenou. „Jsem rád, že se našim basketbalistům povedlo takovou akci do Loun dostat. Je to skvělá reklama nejen pro ně, ale i celé město,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.