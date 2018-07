Baví vás street art? Přihlaste se do soutěže a pomalujte cykloboxy

Louny - Soutěž o nejlepší návrh na grafickou úpravu zadní a boční stěny cykloboxů ve stylu street art vyhlásila lounská radnice.

Nové bikeboxy u lounského autobusového nádražíFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Na boxech, které byly v roce 2016 instalovány u autobusového nádraží, by se měl objevit námět Loun, cyklistiky nebo Českého středohoří. Soutěžní návrhy a vizualizace můžete na lounskou radnici zasílat do konce července, realizovat by se dílo mělo buď v srpnu nebo v září.

Na realizaci vítězného návrhu na boxy získá autor podporu tři tisíce korun od města.