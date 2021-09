O prestižní titul Stavba roku bojuje nová lounská plavecká hala.

Plavecká hala v Lounech. | Foto: Ladislav Bába

Do hlavní soutěže, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, byla nominována za citlivou a elegantní architekturu v podobě unikátního zkoseného černého krystalu a za realizaci objektu městské plavecké haly. Hala prošla do užšího výběru 33 staveb z celkem 92 přihlášených do 29. ročníku prestižního klání.