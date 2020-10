Přerušení provozu využije správa haly k vyřešení reklamací a provedení vylepšení, které navrhli i sami návštěvníci. Do údržby a drobných oprav se pustí také zaměstnanci divadel, které čeká úplné uzavření v pondělí. Pro zámky v okrese Louny letošní sezona po víkendu de facto skončí.

Přerušení provozu plaveckých hal je v plánu na dva týdny. Zatím. „Všichni naši zaměstnanci budou minimálně v prvním týdnu chodit do práce, máme spoustu věcí, které potřebujeme provést, a při běžném provozu na to nezbýval čas. Se zhotovitelem stavby chceme vyřešit reklamace, které ze zkušebního provozu vyplynuly. Nejde o nic zásadního, jsou to drobnější vady. Žádný prasklý bazén nebo tobogán, jak se nepravdivě objevilo mezi veřejností. A na základě připomínek návštěvníků provedeme nějaká vylepšení,“ vysvětlila ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková.

Vylepšení se týkají například pořízení dalších odkládacích boxů a šatních skříněk, reklamace pak některých izolací. Část ze 40 zaměstnanců organizace bude pracovat na městském koupališti, kde zajistí jeho „zazimování“.

Divadla se zavírají v pondělí. Dotkne se to kulturních stánků v Lounech i Žatci. „Pro všechna představení v následujících dvou týdnech se snažíme zajistit náhradní termíny. A to do konce letošního roku. Naší snahou je, aby se odehrála,“ sdělil ředitel Vrchlického divadla v Lounech Jakub Bielecki. Pokladní a uklízečky zůstanou doma, ostatní zaměstnanci divadla se pustí do drobné údržby a oprav.

Rovněž v Městském divadle v Žatci se snaží jednotlivá představení nerušit, ale přesunout. „Není nic jednoduchého hledat volné termíny. Na konec roku se už přesunula řada představení z letošního jara, navíc na prosinec a listopad máme dlouhodobě nasmlouvané jiné akce. Je tak možné, že některá představení budeme muset odložit až na příští rok,“ předeslal ředitel divadla Martin Veselý.

Nejistá sezona

Zámky v okrese Louny zůstanou otevřené ještě tento víkend. „Do expozice bude smět najednou nanejvýš devět návštěvníků a průvodce. Posílíme naše kapacity tak, aby návštěvníci nemuseli na prohlídky dlouho čekat,“ sdělila kastelánka zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová.

V pondělí se zámky zavírají. Zda se návštěvníci vrátí, je otázkou. Zavřené budou podle současných předpokladů do neděle 25. října, už nyní jsou ale zrušené i některé akce po tomto termínu. V Krásném Dvoře například Svatokateřinské prohlídky v druhé polovině listopadu nebo adventní koncert, na zámku ve Stekníku zrušili adventní prohlídky i prosincový koncert v kapli.

Zatím nezrušenou akcí jsou dětské strašidelné cesty parkem u zámku v Krásném Dvoře poslední víkend v říjnu. Druhý termín, který byl v plánu víkend před tím, tedy v pátek 23. a sobotu 24. října, ale správa zámku byla nucena zrušit.