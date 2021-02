V nejkomplikovanější situaci se nachází zimní stadion v Lounech. Pomalu se blíží konec sezony, otázkou tak je, zda si tam lidé ještě zabruslí. „Začali jsme z ekonomických důvodů rozpouštět led. Venku přibývá teplých dní, udržovat jej by pro nás bylo stále finančně nákladnější. V lednu nám počasí přálo, led jsme udržovali za poměrně malé peníze, chladili jsme jen dvě hodiny denně. Teď by se ale náklady zvyšovaly,“ vysvětlil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která se o tamní zimní stadion stará.

Za normálních okolností končí na zimním stadionu v Lounech sezonu v závěru března. Bude se tam tedy ještě bruslit? „Uvidíme, kdy k uvolňování opatření dojde. Jsme schopni led vyrobit během čtyř dnů. Musí to ale dávat smysl, abychom ho nedělali na pár dní bruslení,“ sdělil ředitel. Podle jeho slov, pokud by na tom s městem jako zřizovatelem organizace panovala shoda, je možné sezonu prodloužit. „Jde hlavně o to, aby si mohly zatrénovat děti,“ dodal Příhoda.

Současná covid situace vůbec nepřeje zbrusu nové plavecké hale v Lounech. Pro veřejnost se poprvé otevřela loni v září, bazén ale dosud mohla využívat pouze 28 dní. Od loňského října je bez vody. Bazén zůstal mimo provoz i během několikatýdenního uvolnění na začátku prosince, kdy bylo otevření plaveckých hal za určitých podmínek možné. V Lounech padlo rozhodnutí, a vývoj tomu dal za pravdu, bazén vzhledem k nejisté epidemiologické situaci nenapouštět.

Opět ho uvést do provozu je možné během přibližně dvou týdnů. „Je třeba bazén napustit, vodu ohřát, upravit a připravit tak, aby vše splňovalo požadavky hygieny,“ popsal správce plavecké haly Jaroslav Šťastný.

Bazén je vypuštěný také v Žatci. „Provádíme údržbu a opravu uvolněných dlaždic. Vodu opět napustíme v závěru února a od března budeme připraveni na otevření,“ přiblížil Jiří Karas, ředitel obchodní akademie, jejíž bazén využívá také veřejnost.

Naopak v Postoloprtech vodu z bazénu nevypustili. „Voda je studená, neohříváme ji, neupravujeme. Budovu plavecké haly temperujeme, což s sebou určité náklady přináší. Jakmile to půjde, jsme schopni pro veřejnost otevřít během tří dnů,“ sdělila Iveta Petřivalská, jednatelka společnosti Služby města Postoloprty, jež plaveckou halu provozuje.

Bez lidí jsou také sportovní haly v okrese Louny. Například v Podbořanech, kde mají zbrusu novou. „V současné době v ní probíhají drobné dodělávky, ale pokud by byla normální situace, halu bychom pro sportovce asi už otevřeli,“ uvedl starosta Radek Reindl.

Také lounská sportovní hala je mimo provoz. Stará se o ni zmíněná Správa sportovních zařízení města Loun, někteří její zaměstnanci našli nové uplatnění. Pomáhají s drobnými opravami a údržbou v lounských mateřských školách. „Školkám jsme se nabídli, protože na rozdíl od škol nemají školníky. Naši nabídku využila většina z nich,“ zmínil Radek Příhoda.