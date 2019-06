Pacienty léčí ve své ordinaci, slouží na pohotovosti, trénuje na maratony a triatlony, navíc ještě v Žatci pořádá půlmaraton, adventní běh a další tři oblíbené sportovní akce. Není toho už moc, ptám se? „Ještě nějaké plány mám,“ usmívá se neúnavný lékař, který letos oslaví padesátku.

„Hlavně vás to musí bavit,“ říká praktický lékař ze Žatce, jenž společně s partou lidí okolo sebe letos už uspořádal tradiční duatlon a také oblíbený Žatecký půlmaraton.

„Těší nás, že k nám na půlmaraton jezdí běžci z širokého okolí. A hlavně, zaběhat si přijdou i lidé ze Žatce, které by to dříve ani nenapadlo. Zasportovat si, zaběhat, trochu se hýbat. Z toho mám radost,“ pokračuje Miroslav Urban. Nadšencům okolo něj se podařilo „rozhýbat“ početnou žateckou běžeckou komunitu. Hopmani, jak si říkají, se často vydávají i za běhy do širokého okolí.

Tak letos vypadal půlmaraton v Žatci:

Žatecký půlmaraton se tradičně odehrává v kulisách řeky Ohře, běží se malebnou přírodou. Řada běžeckých akcí se nyní ale přesouvá do center měst, v Žatci to neplánují. „Chceme zachovat naši trať v přírodě, okolím Ohře,“ říká neúnavný sportovec.

Jeho tým letos ještě chystá triatlon, aquatlon, a také Adventní běh v Žatci historickým centrem města. „Ještě máme další vize na nějaké akce. Třeba propagační, nesoutěžní výběh na Chmelový maják, to by mohlo být také zajímavé,“ pokračuje.

Adventní běh v Žatci 2017:

Sám Miroslav Urban, který letos oslaví padesát let, dál velmi aktivně sportuje. „Chystám se na republikový šampionát v dlouhém triatlonu v Otrokovicích, rád bych také absolvoval extrémní triatlon v Krušných horách. K padesátce jsem si chtěl nadělit také stokilometrovou trať na běhu v Plasích. No uvidíme, jak potrénuji,“ směje se Urban.

Na kontě už má dvacet jedna triatlonů ironmanů (3,8 km plavání, 180 km na kole a 42 km běh) a zhruba pětadvacet maratonů. Zanedlouho jede se svými přáteli na „zážitkový“ vinařský maraton do Francie. „Je tam skvělá atmosféra, část běžců vyrazí v kostýmech, ochutnávat se dá i víno,“ plánuje.

A jak všechny své aktivity dokáže Miroslav Urban skloubit s časově náročným povoláním lékaře? „Musí se to všechno sladit, zapojit celou rodinu. Ostatně manželka dělá celou řadu aktivit se mnou. A jak už jsem říkal, hlavně vás to musí bavit,“ dodal Miroslav Urban.