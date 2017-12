Běhání, plavání, bruslení. Vánoce mohou být plné pohybu

Louny, Žatec, Postoloprty – V městech regionu se chystá celá řada pěkných akcí, při kterých pořádně protáhnete tělo.

Štědrodenní běh startuje z lounské České ulice při jednom ze svých minulých ročníkůFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Bruslení, plavání, běhání – všechny tyto sporty mohou milovníci pohybu provozovat i během nadcházejících vánočních svátků. Plavecké bazény a ledové plochy budou otevřeny, v Lounech je připraven také hromadný Vánoční běh, otevřený pro všechny zájemce.

Běžci se mohou do společného výklusu po městě pustit na Štědrý den. Prezentace je od 9.45 a start v 10 hodin. Sraz je před obchodem Bamaja Food v České ulici.

Běžci na Štědrý den v Lounech v roce 2015:

Na Štědrý den se bude v Lounech rovněž bruslit, a to na zimním stadionu. Stadion je vyhrazen pro veřejné bruslení od 13.30 do 15 hodin. Bruslit se bude i během obou dalších vánočních svátků, v pondělí v čase 13 – 14.30 hodin a v úterý od 13.30 do 15 hodin. Největší nedočkavci mohou přijít už dnes, v sobotu, a to na večerní bruslení od 20 do 21.30 hodin.

K bruslení bude po celé svátky otevřeno také kluziště na náměstí Svobody v Žatci, a to každý den od 7 do 22 hodin.

O Vánocích mohou protáhnout svá těla také lidé, kteří si oblíbili plavání. Například bazén v Postoloprtech bude otevřen dnes, v sobotu, od 10 do 21 hodin, a potom v pondělí 25. prosince od 16 do do 21 hodin a v úterý od 10 do 21 hodin. V Žatci je bazén otevřen na Štědrý den od 10 do 14 hodin a o dalších dvou vánočních svátcích od 14 do 22 hodin. Plave se i dnes, v sobotu, od 10 do 22 hodin.