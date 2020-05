Během prodlouženého víkendu proběhne v Lounech sběrová sobota

V sobotu 9. května proběhne v Lounech sběrová sobota, a to ve standardním režimu. V době od 8 do 12 hodin bude možné do přistavených kontejnerů odkládat objemný odpad (například starý nábytek, koberce, matrace a podobně), železný odpad a elektrozařízení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jakub Omelka