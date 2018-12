Louny - Milovníci ostrých nožů a ladného skluzu se mohou během vánočních svátků v Lounech těšit každý den na veřejné bruslení.

Veřejné bruslení na zimním stadionu v Lounech | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Tamní zimní stadion bude přístupný pro hromadné bruslení každodenně od soboty 22. prosince do úterý 1. ledna. V sobotu 22. prosince bude led pro veřejnost přístupný od 13 do 14.30 hodin, v neděli 23. prosince od 13.30 do 15 hodin a pak od pondělí 24. prosince do středy 26. prosince od 13 do 14.30 hodin.

V dalších dnech až do 1. ledna se bude pokračovat v různých časech. V lednu se pak zimní stadion opět vrátí do běžného provozu, veřejné bruslení bude třikrát týdně.