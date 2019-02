Správa železniční dopravní cesty uzavře na železniční trati 114 (Louny - Postoloprty) koleje v úseku Louny - Postoloprty ve čtvrtek 14. února a pátek 15. února od 7.25 do 15.25 hodin.

Na trati 126 (Most - Rakovník) pak ve stejných dnech bude uzavřen úsek Louny - Hřivice, a to od 7.30 do 15.30 hodin.