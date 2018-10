Benzin poprvé od konce prázdnin zlevnil. Může za to propad cen ropy

Ústecký kraj - Benzin v uplynulém týdnu zlevnil o čtyři haléře na litr na cenovou úroveň 33,78 koruny. Nafta dále zdražovala, o devět haléřů na litr, na 33,70 koruny. Můžou za to především propady cen ropy na světových trzích. Podle analytiků by zlevňování mělo pokračovat i v příštích týdnech.

Cenový rozdíl mezi naftou a benzinem je nyní nejtenčí od března 2015, činí pouhých osm haléřů na litr. V nadcházejících dnech a týdnech pocítí čeští řidiči cenový pokles nejen u benzinu, ale právě i u nafty.

U nafty však pokles bude pozvolnější, což způsobí, že se bude prodávat dráž než benzin. To je ale standardní „zimní rys“ cenového vývoje pohonných hmot v Česku. Po naftě je s příchodem chladnějších měsíců vyšší sháňka kvůli jejímu využití při výrobě tepla. Výjimečné byly poslední dva roky, 2016 a 2017, kdy ani v zimních měsících nafta benzin cenově nepřevýšila.

„Nynější konec zdražování pohonných hmot v Česku je zapříčiněn propadem cen ropy na světových trzích na dvouměsíční minima,“ vysvětluje ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Ropa typu Brent jen za uplynulé tři dny zlevnila o více než pět procent a prodává se za méně než 76 dolarů za barel. Před zhruba třemi týdny se přitom prodávala i za cenu převyšující 86 dolarů za barel.

Ekonom Kovanda dále předpokládá, že v příštím týdnu pohonné hmoty v České republice v souhrnu zlevní. Cena benzinu Natural 95 se sníží zhruba o deset haléřů na litr, zatímco cena nafty přibližně setrvá na současné úrovni. Dojde tak k vyrovnání ceny obou pohonných hmot a v následujících týdnech pak bude zlevňování pokračovat.

„Mohla by jej podpořit i Česká národní banka, která na svém zasedání příští týden pravděpodobně opět zvýší základní úrokovou sazbu. Počtvrté v řadě. Tím by vytvořila tlak na alespoň přibližné zpevnění koruny vůči dolaru, což by pomohlo redukovat korunovou ceny ropy a tedy přispět ke zlevnění jak benzinu, tak nafty u českých čerpacích stanic," zakončuje Kovanda.

Ropa Brent a další druhy Ropný průmysl rozděluje ropu podle jejího původu (např. West Texas Intermediate nebo Brent) a často také podle její hustoty (light, intermediate a heavy); rafinérie ji také mohou označovat jako „sladkou“ (sweet), což znamená, že obsahuje relativně málo síry, nebo jako „kyselou“ (sour), což znamená, že tato ropa obsahuje více než 0,5 % síry a vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám.



Hlavní světové typy jsou směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě. K dalším patří West Texas Intermediate (WTI), druh Dubai a další.

