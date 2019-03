Hřivice – Fanoušek z Hřivic vyhrál lístky na vysněný fotbalový zápas v soutěži Deníku.

Jaroslav Davídek z Hřivic vyhrál vstupenky na duel české fotbalové reprezentace s Brazílií v soutěži Deníku. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Dani Alves, trojnásobný vítěz Ligy mistrů, majitel šesti pohárů pro vítěze španělské ligy. Alisson, druhý nejdražší brankář historie, „kouzelníci“ Jesus a Danilo z Manchesteru City nebo Coutinho z Barcelony. A další a další. Co jméno, to fotbalová megastar. Všechny je už v úterý 26. března v Praze uvidí na vlastní oči Jaroslav Davídek. „Obrovsky se těším, bude to svátek,“ září oči fanouškovi z Hřivic u Loun při myšlence, že už brzy spatří vysněné „kanárky“, vydá se na duel Česka s fenomenální Brazílií.