Francis Gary Powers junior zavítá do Žatce v rámci dubnové návštěvy Česka. „Získal jsem na něj kontakt, psali jsme si a on projevil přání si naše muzeum prohlédnout a tak pozvání k nám přijal,“ popsal kurátor bezděkovského muzea František Blahout, který je zároveň ve vedení Českého svazu letectví. Kromě Bezděkova Powers junior navštíví Prahu a Ostravu, kde se chystají jeho přednášky na univerzitách.

„Přednáší o škodlivosti studené války. Určitě se dotkne při svých vystoupeních i Ukrajiny,“ míní Blahout. Francis Gary Powers junior při cestách do Evropy Ukrajinu pravidelně navštěvoval, pokládal květinu na hrob pilota stíhačky Su-7, kterou si Sověti při honbě za U-2 jeho otce sami sestřelili. Kvůli válce podle Blahouta cestu na Ukrajinu nyní vynechá.

Výstava v Bezděkově nabídne dokumenty a fotografie, které se týkají incidentu U-2 i zmíněného amerického pilota. Některé veřejnost uvidí vůbec poprvé. Powers zahynul v roce 1977 v Los Angeles při havárii jím pilotovaného vrtulníku. Vernisáž je v plánu v sobotu 23. dubna, zároveň se v hangáru u travnatého letiště Macerka u Žatce s Powersem juniorem chystá beseda.

Ruští oligarchové? Zámky na Lounsku vlastní Češi, Italové nebo Britové

Ten den se v Žatci mohou fanoušci létání těšit i na další podívanou. Kromě U-2 spolek Letci Žatec chystá v Bezděkově vernisáž druhé výstavy. Nese název Králové vzduchu a přiblíží historii létání od roku 1920 do současnosti. „Účast na vernisáži přislíbili také čeští a slovenští kosmonauti či jejich náhradníci Vladimír Remek, Oldřich Pelčák, Ivan Bella a Michal Fulier,“ sdělil Blahout.

Dorazit by měli i špičkoví čeští akrobatičtí piloti včetně Petra Kopfsteina. „Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, na letišti Macerka předvede ukázku akrobatického létání, nad letištěm přelétnou české gripeny a dojde na seskok parašutistů. Veřejnosti chceme také ukázat MiG-21, který v hangáru rekonstruujeme,“ přiblížil Blahout s tím, že se plánují i debaty se zmíněnými letci.

S jarem začnou opravy silnic. Pracovat se bude na okrskách i hlavních tazích

Stroj MiG-21 ve verzi PFM s trupovým číslem 4411, který létal právě u 11. stíhacího pluku v Žatci, loni do města dorazil z Vojenského leteckého muzea Praha – Kbely. „Z muzea ve Kbelích máme ještě přislíbený MiG-17,“ prozradil předseda žateckého spolku a Českého svazu letectví Václav Vašek. Spolek, který stojí za vznikem leteckého muzea v Bezděkově, požádal také o slovenský MiG-29.

„Na naši žádost o bezúplatný převod jednoho ze dvou dosud sloužících a bývalých žateckých letounů MiG-29 jsme loni v srpnu dostali kladnou odpověď ze slovenské prezidentské kanceláře. Bylo nám sděleno, že pokud nebude mít slovenské ministerstvo obrany s letadly jiný záměr, neměl by být s převodem problém. Uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil Vašek. Zmíněné MiGy 17, 21 a 29, které sloužily na bývalém vojenském letišti u Žatce, by měly být vystavené na letišti Macerka.