Soud bude rozplétat, zda bývalé vedení Žatecké teplárenské vyplatilo bezdůvodně miliony.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Další kauza, která se týká Žatecké teplárenské (ŽT), míří k soudu. Současné představenstvo společnosti podalo na to minulé žalobu, ve které své předchůdce viní, že bezdůvodně zaplatili deset milionů korun. Je to už několikátý spor v této městské společnosti dodávající teplo a teplou vodu do Žatce, který v současné době česká justice řeší.