Pavel Žáček si běžky nazouvá už mezi domy v podbořanské Mariánské ulici. Do stopy naskakuje jen o pár metrů dál a vydává se na projíďku v těsné blízkosti města. „Krása, kousíček za městem. Tady jsem ještě nikdy neběžkařil,” říká a vyráží. V regionu se aktuálně lyžuje i tam, kde je jiné zimy sněhu poskrovnu. Letos ale napadlo také tam. Nejen Krušné hory a tamní vyhlášené trasy tak nyní lákají běžkaře. Bohatá sněhová nadílka posledních dní umožnila vznik atraktivních tratí i na netradičních místech.

S běžkami přišel Pavel Žáček pěšky, bydlí jen o pár set metrů dál. „Tady máme normálně sněhu málo, když vůbec nějaký. Je zajímavé vyrazit i tady, mám to kousek od domu, jsem tu za chvilku a tratě na dohled od města jsou moc zajímavé a netradiční,“ říká. Chvilku před ním na okruhu, vedoucím z Podbořan směrem na Buškovice, proběhli další dva lyžaři. Otec se synem ze Žatce. I oni si možnost svézt se také jinde než na horách pochvalují. „Lidé mají opravdu velký zájem, až nás to překvapilo,“ potvrzuje Martin Štorek, který stopy v těsném sousedství města připravil.

Okruhy v Podbořanech a okolí přichystali a starají se o ně dobrovolníci. „Rádi běžkujeme, tak jsme si chtěli zalyžovat také tady doma, když je letos možnost. Techniku máme, tak jsme to chtěli zkusit. Zdálo se nám to zajímavé,“ prozrazuje Štorek, co bylo za jeho a manželčiným nápadem.

Skútr s pluhem, který si sám sestrojil, jinak používá na své chalupě v horách. V týdnu ho přivezl do Podbořan a začal s úpravou tratí. „Zatím jsem upravil tři okruhy. Z Podbořan na Hlubany a Buškovice. Pak směrem na Valov a jeden kratší jako na Vysoké Třebušice. Dnes vyrazím upravit také stopu na cyklostezku směrem na Dolánky a k vrchu Rubín,“ vypočítával ve čtvrtek 11. února možnosti.

Tratě upravuje ve volném čase, lidé se s ním mohou spojit a přispět na pohonné hmoty, skútr se zapřaženým pluhem je „hladový“. „Je to o domluvě. Nic se nemusí. Je na zvážení každého, jestli chce přispět. Jsme rádi, že se to lidem líbí, že vyráží v Podbořanech na běžky. Zájem je fakt velký,“ dodává Martin Štorek.

Netradiční okruhy pro běžkaře vznikly také v Mostě. Například na tamním dostihovém závodišti. „Je to krása, zítra půjdu určitě zase. Je to rovinka, zajímavé výhledy,“ svěřil se Pavel Jurčík, který přijel z Chomutova.

Na hipodromu je stopa v místech, kde se v letních měsících projíždějí in-line bruslaři. V těsném sousedství dráhy, kde závodí dostihoví koně. „Přišel jsem to zkusit, nemám moc zkušeností. Ale je to paráda. Lyžovat a koukat při tom na panoramata Mostu, to se nepodaří každý rok,“ radoval se také Mostečan Ivan Randa.

V Mostě díky přívalům sněhu vznikl v minulých dnech i další nevšední okruh. Běžkaři tam mohou vyrazit také kolem jezera Matylda. Netradiční trasy jsou také v dalších městech. V Žatci běžkaři hojně vyrážejí k řece Ohři, do míst, kde jindy vede cyklostezka. V Chomutově zase město nechává upravovat trať z Bezručova údolí směrem na Horu sv. Šebestiána a Boleboř.

V Teplicích běžkaři zkoušejí trasu na Angeru, kde v prostorách bývalého koupaliště v létě vede kilometrová dráha pro in-line bruslaře. Podmínky tam nejsou ale ideální, jako na horách. „Zkusili jsme to s manželkou, když napadl sníh. Raději ale jezdíme na hory, kde jsou stopy protažené. Jako rarita je to ovšem dobré. Tolik sněhu na Angeru dlouho nebylo,“ řekl Deníku Roman Jaclík z Teplic.