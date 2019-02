BLATNO - V Blatně na Podbořansku se přestalo učit letos v lednu, školka ale funguje dál.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv VLP

Málo dětí školního věku je v Blatně na Podbořansku, byla tam proto letos v lednu přerušena výuka. Vedení obce i obyvatelé by si přáli znovuotevření základní školy, zatím se to ale nezdá reálné. V minulých dnech proběhlo v Blatně na Podbořansku jednání o budoucnosti školy mezi obyvateli a vedením obce. „O schůzku byl zájem hlavně z řad rodičů dětí v předškolním věku. Shodli jsme se s nimi, že bychom výuku velice rádi obnovili, ale zatím není dostatečný počet dětí,“ řekl Deníku Václav Beneš, starosta obce.

Nesehnali šest dětí

Výuka je přerušena od letošního ledna. Nepodařilo se získat šest dětí, které stát určil jako minimum pro fungování školy. „Optimální by bylo deset až dvanáct dětí. Zatím se ale pro školní rok 2008/2009 nezdá reálné ani naplnění základního počtu šesti dětí,“ pokračoval starosta.

Některé takto postižené obce v republice přistoupily k doplácení za provoz za chybějící žáky, Blatno to nechystá. „Takový provoz je hodně drahý, nemáme na něj v současné době finanční prostředky. Z našeho rozpočtu bychom to neutáhli,“ ví Václav Beneš. Někteří starostové také lákají rodiče na finanční dar, který získají, když přihlásí své dítě do jejich školy. „Touto cestou nechceme jít, ani na to nemáme peníze. Škola musí mít předpoklad, že se bude rozvíjet. Půjdeme spíše cestou návštěv u rodičů, které chceme seznámit s možnostmi,“ uvedl blatenský starosta.

Mateřská školka v Blatně svůj provoz nepřeruší. „Mateřská školka funguje normálně. Její zachování je i jednou z našich priorit,“ dodal Václav Beneš. Problémy s počtem dětí ve školách mají i další obce v lounském okrese, v minulých letech tak byla zrušena základní škola například v Blšanech na Podbořansku, Libočanech či Deštnici.