Ještě do konce letošního roku chce stát vypsat výběrové řízení na výstavbu dalšího úseku dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Krupé. Šest a půl kilometru dálnice chce začít stavět v příštím roce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Naváže na desetikilometrový úsek trasy D6, jenž se dokončuje kolem Krušovic, Řevničova a Nového Strašecí a s jehož uvedením do provozu se počítá na konci letošního roku. Dálnice vedoucí jižně kolem Krupé by měla začít řidičům, využívat ji budou při cestách do Prahy i lidé z Podbořanska a Žatecka, začít sloužit v roce 2024.