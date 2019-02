Podbořansko - Sloužit má jako ochrana před povodněmi na Blšance. Ta poničila městečko letos v červnu.

Blšanka vypadá úplně nevinně. Ale před 140 lety po přívalových deštích zabíjela lidi. | Foto: Deník/Petr Kinšt

U Mukoděl poblíž Kryr na Podbořansku by mohla vzniknout přehrada. A to jako ochrana před povodněmi na Blšance. Je to jedno z opatření, která by se kvůli ochraně před povodněmi v povodí Blšanky mohla realizovat. Opatření a možnosti navrhne studie.

„Povodí Ohře zajistí studii proveditelnosti, která bude řešit jak věcnou, tak i finančně efektivní stránku. Pokud ze studie vyplyne efektivní řešení, bude se hledat zdroj, ze kterého by bylo možně navržené řešení financovat. Nádrž u Mukoděl je v povodí Blšanky určitě jedno z možných opatření," sdělil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Kromě nových staveb by podle jeho slov bylo další možné opatření změna využití některých současných nádrží na Podbořansku. V oblasti je celá řada velkých rybníků, například u Lubence, Blatna, Stebna, Petrohradu, Kryr nebo Vidhostická nádrž. Změna jejich využití jako obrana před povodněmi by byla ale velmi citelným zásahem.

Po prudké bouři voda ničila

O nutnosti protipovodňových opatření se mluví po červnové bleskové povodni v povodí Blšanky. Po prudké bouřce se rozvodnily malé potoky, které se do této říčky vlévají. A následně Blšanka. Povodeň způsobila škody v řádech milionů korun hlavně v Lubenci a Kryrech. Velká voda škodila ale i jinde. Drahonický potok se například prohnal bývalou věznicí ve stejnojmenné vesnici, Blšanka strhla lávku v Holedeči.

Povodí Blšanky je proti povodním téměř bezbranné. Je poměrně rozsáhlé, odvodňuje velké území Podbořanska, Doupovských hor i Rakovnické pahorkatiny jižně od Lubence. V roce 1872 při povodni na Blšance zemřelo přes sto lidí.