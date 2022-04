Jako upomínka na mlýn v místě zůstane brána a zídka s klenbami. „Chtěli jsme zachovat víc stavebních prvků, ale jejich stav to neumožnil. Sypaly se pod rukama,“ sdělila blšanská starostka Dagmar Břehovská.

Rekreační zóna by měla být hotová do konce léta. Vysadí se zeleň, vytvoří cesty, přibude mobiliář, herní prvky a veřejné osvětlení. „Důvodů, proč jsme se rozhodli pro rekreační zónu, bylo několik. Nekomerční využití nově vzniklých ploch je podmínkou všech dotačních titulů na demolice. Naše lokalita je navíc z velké části v záplavové zóně říčky Blšanky, možnosti nové výstavby by tak byly omezené. A především v Blšanech prostě podobné místo chybí,“ vysvětlila starostka.

Blšany jsou české veřejnosti známé hlavně ve spojitosti s fotbalem. V letech 1998 až 2006 působil místní klub v české nejvyšší soutěži jako zástupce nejmenšího sídla v historii československé a české ligy. Po sestupu z první ligy začal fotbalový oddíl postupně upadat. Vše vyvrcholilo v roce 2016 jeho konečným zánikem. Nyní se na tamním stadionu nehraje žádná soutěž, hřiště a hotel jsou ale hodně využívána fotbalovými kluby k soustředěním.

