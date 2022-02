Před 25 lety zemřel Bohumil Hrabal. Lounská knihovna připomíná jeho život

Příliš hlučná samota, Jak jsem obsluhoval anglického krále, Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Ostře sledované vlaky. To jsou díla jednoho z nejvýznamnějších a nejosobitějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Bohumila Hrabala. Ve čtvrtek 3. února tomu bude 25 let, kdy v Praze ve věku 83 let zemřel.

Před 25 lety zemřel Bohumil Hrabal. Lounská knihovna připomíná jeho život | Video: Ladislav Bába

Na tuto výjimečnou osobnost vzpomíná také Městská knihovna v Lounech. Knihovníci na několika místech v budově připravili stanoviště, která připomínají Hrabalův život. Starý psací stroj, knihy, tiskoviny, oblečení, pivo či telefon. Nechybí ani zvukové ukázky. Duší této akce je Marcela Langrová a pro návštěvníky je připravena i malá soutěž. Když odpoví správně na pět otázek, budou zařazeni do slosování o symbolické jedno pivo. Losuje se každý den a výstavka je návštěvníkům knihovny přístupná celý tento týden.