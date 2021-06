Kvůli pandemii onemocnění covid-19 zřídila specializovaná pracoviště, lékaři a sestry se převlékali do ochranných obleků. Jak to v žatecké nemocnici vypadalo, ukazují fotografie jejího ředitele Jindřicha Zetka. Snímky jsou k vidění v žateckém očkovacím centru.

„Epidemie byla pro nemocnici mimořádná situace, kterou v minulosti nezažila. Přišlo nám důležité, zachovat pár vzpomínek ve fotografiích. Možná za pár let nikdo neuvěří, v jakých podmínkách naši zaměstnanci pracovali. Fotografie by měly být i jakýmsi mementem pro všechny. Jak snadno může být společnost vyvedena z běžného rámce a co vše nás taková situace může stát. Včetně zdraví i života,“ popsal Jindřich Zetek.

Ředitel fotografuje od mládí a žánrově není podle svých slov příliš vyhraněn. „Rád bych za objektivem strávil více času, ale bohužel se mi to poslední dobou moc nedaří,“ dodal.