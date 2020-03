Boj proti koronaviru na Lounsku a Žatecku: Zapojily se stovky dobrovolníků

/FOTO/ Virus stmelil lidi. Pomáhají si. Šití roušek pro jiné, roznáška informačních letáků nebo třeba vytvoření speciálního webu. To je jen velmi stručný výčet činností, do kterých se zapojily stovky dobrovolníků v okrese Louny. Do běžného života lidem zasáhla vládní opatření proti šíření koronaviru, práce dobrovolníků pomáhá překonat problémy s nimi spojenými.

Do šití roušek se pustily také zaměstnankyně v žatecké mateřské škole Alergo. | Foto: archiv mateřské školy