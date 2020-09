Během čtvrtka přibylo osm případů. Čtyři aktivně vyhledali hygienici pro kontakt s pozitivní osobou, z čehož u dvou má původ nákaza v házenkářském klubu v Lovosicích. Zbylé čtyři pozitivní osoby byly vyšetřeny na koronavirus kvůli svým zdravotním potížím, v jednom případě po pobytu ve Františkových Lázních.

Kdo se chce nechat testovat nebo ho k odběrům pošlou hygienici, musí z okresu jinam, nejčastěji se jezdí do Chomutova, Mostu, Kladna nebo Ústí nad Labem. V okrese Louny žádné testovací místo není. Tam, kde jsou, kapacitně nestačí. Čekací doby jsou několik dní, někdy i týden.

Koronavirus na Lounsku



Počet aktuálně nemocných ke čtvrtku 10. září: 34

Počet nakažených celkem od března 2020: 99

Uzdravení: 62

Počet úmrtí: 3

„Pochopitelně se snažíme, aby se lidé dostali na řadu co nejdříve. Řešíme to každý den operativně,“ vysvětlila vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech Zdeňka Klapková. Pokud jdou lidé na odběr, výsledky testů jsou většinou známé druhý den. S rostoucím počtem testování se ale i tato lhůta zřejmě začne prodlužovat, laboratoře přestanou stíhat.

Na jaře fungovalo odběrové místo v buňce umístěné v parku pod žateckou nemocnicí, která jeho provoz zajišťovala. S jeho obnovením se v nejbližších dnech nepočítá. „Nemáme na to personál ani peníze na jeho provoz,“ vysvětlil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

V mimořádných případech, jako byla potvrzená nákaza u tajemnice žatecké radnice a bylo třeba rychle otestovat několik desítek lidí, je ale nemocnice schopna zareagovat.

Vedení města, úředníci a další šli na testy do ambulance pohotovosti na žatecké poliklinice. „Při mimořádných událostech jsme schopni takto rychle reagovat. Pro dlouhodobější zřízení odběrového místa nemáme zázemí, personál ani finanční prostředky,“ zopakoval ředitel. Pokud by padlo rozhodnutí odběrové místo v Žatci opět zřídit, finančně by musel přispět stát, kraj či město. Otázka je u personálu, který je v nemocnici dlouhodobě vytížen.

Jak a kde se mohu na Lounsku nechat testovat?

Nikde, žádné odběrové místo v okrese Louny není.

Kvůli pozitivnímu testu u jednoho ze studentů lounského gymnázia je aktuálně celá jeho třída a dalších několik dětí z jiných tříd v karanténě. Není to jediný případ v okrese. Kvůli výskytu nákazy u zaměstnanců je zcela uzavřená škola a školka v Petrohradě.

V karanténě je také vedení Žatce včetně starostky a obou místostarostů a vedoucí úředníci radnice. Poslala je tam hygiena na základě pozitivního testu u tajemnice úřadu. V tomto případě vyšly testy u všech ostatních negativní. Jaký bude vývoj situace ve zmíněných případech, ukážou výsledky druhých a v případě gymnázia ještě i prvních testů.