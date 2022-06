Bouře přišla do obce na rozhraní Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje v odpoledních hodinách. Živly rvaly střechy na kusy, shazovaly stodoly, vyvracely stromy i s kořeny.

„Opravoval jsem na dvoře auto, když to přišlo. Schoval jsem se do dílny, najednou ohromný rámus. Padaly kroupy, přihnala se vodní stěna, viděl jsem na dvoře vír tornáda. A pak koukám, jak se stodola sesouvá na auto. Když začala do dílny téct voda, dostal jsem strach,“ popsal den po událostech nepříjemný zážitek Jaroslav Petráň. Z dílny vyšel po několika minutách. „Všude spoušť, spadlá stodola, poničená auta a střecha domu, vyvrácené stromy na zahradě, spadlé sloupy elektrického vedení,“ dodal. Dírami ve střeše dovnitř domu nateklo, kroupy rodina vyhazovala z půdy lopatami.

To je jen jeden příběh z mnoha.

Bouře jim zničila domy. Z příběhů lidí ze Stebna jde mráz po zádech

Někteří svědkové skutečně hovořili o víru, o tornádu. Tedy o stejném jevu, který ten samý den večer tvrdě udeřil na jižní Moravu a kde se stala jakýmsi symbolem poničená obec Hrušky. Dokonce se objevila fotografie. Jak se později ukázalo, šlo o podvrh. Ve Stebně o tornádo nešlo. Po zkoumání meteorologové usoudili, že se jednalo o takzvaný downburst. Což na vznikajících škodách mnoho nemění. Downburst je prudký propad masy studeného vzduchu na zadní části bouřkového oblaku. Studený vzduch se pak velkou rychlostí rozleje podél zemského povrchu, především ve směru postupu bouře.