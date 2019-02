Ústecký kraj - Doslova jedno ocenění za druhým sbírá Ústecký kraj s projektem na přilákání turistů do regionu s názvem Brána do Čech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Důkazem toho byla jeho prezentace na říjnovém veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 2011. V soutěži propagačních materiálů z celé České republiky získal Ústecký kraj ve čtyřech kategoriích dvě první místa a jedno třetí.

První místa patří do kategorie Mapy, ve které zvítězila „Mapa Ústeckého kraje” připravená v rámci projektu Brána do Čech a v kategorii Info materiály, kde porota ocenila „Průvodce Ústeckým krajem”, také z líhně Brány do Čech. Třetí místo pak kraj vybojoval v kategorii Brožury-průvodce, tematické stezky.

„Jsem za toto ocenění velmi rád a těším se na další turistickou sezonu, do které připravujeme spoustu novinek.

Těšit se můžete například na zbrusu nový Magazín o Ústeckém kraji,“ dodal radní Ústeckého kraje Radek Vonka, který stál při zrodu projektu Brána do Čech.

Projekt se letos již prezentoval na brněnském veletrhu Regiontour 2011, kde získal ocenění za nejlepší webový portál. Na osmém ročníku mezinárodního festivalu map a průvodců Tourmap v Praze nový soubor map Ústeckého kraje získal v kategorii „Mapy a atlasy s turistickým obsahem českých krajů, regionů a obcí“ první místo.

Porotci přitom v tomto ročníku posuzovali více než sedm set turistických map a průvodců.